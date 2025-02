El mundo de la música está de luto. Roberta Flack, una de las artistas estadounidenses más reconocidas de todo el mundo, ha fallecido este lunes 24 de febrero a los 88 años. A lo largo de su trayectoria, consiguió sorprender a miles de personas con su talento musical pero, sobre todo, por su maravillosa voz. Uno de los grandes puntos de inflexión, tanto a nivel personal como profesional, llegó de la mano de un Grammy por su impecable versión de Killing Me Softly With His Song. Pero no es la única con la que consiguió marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Con su talento, logró llegar al alma de miles de personas en todo el mundo. De ahí que su trágica pérdida haya supuesto un durísimo golpe no solamente para sus seguidores, sino también para todas y cada una de esas personas que se consideran amantes del género musical R&B.

La triste noticia ha sido confirmada por su representante a través de un comunicado que ha hecho llegar a diversos medios de comunicación: «Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack». Y añade: «Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa». Y es que, a lo largo de su carrera, Flack ha destacado por ser una de las voces más impresionantes tanto del R&B como del soul, puesto que contaba con una enorme habilidad para entremezclar ambos géneros. Un claro ejemplo lo encontramos en Feel Like Makin’ Love, así como el tema The First Time I Ever Saw Your Face de Ewan MacColl. Es importante destacar que, en ese talento innato para la música, tuvieron algo que ver con sus padres, puesto que eran músicos. De hecho, su madre era organista del coro de la iglesia y fue ella quien introdujo a Roberta en el góspel.

Con tan solo 15 años, y ya siendo una experta con el piano, Flack fue aceptada en la Universidad Howard con una beca completa para poder estudiar música. A pesar de los esfuerzos, su fama tardó en llegar. No fue hasta 1971 cuando llegó uno de sus grandes puntos de inflexión por su versión de The First Time Ever I Saw Your Face para la película Escalofrío en la noche (1971), en la que Clint Eastwood se estrenó como director.

‘Killing Me Softly With His Song’, la canción que marcó la trayectoria de Roberta Flack

A pesar de todo, como hemos mencionado, si hay un tema con el que consiguió hacerse conocida a nivel mundial fue Killing Me Softly With His Song. Se trata de una canción que fue compuesta por Charles Fox y Norman Gimbel en 1971, y está inspirada en un poema de Lori Lieberman.

La primera versión que se hizo de este éxito la hizo la propia Lori, también en 1971. A pesar de todo, no fue hasta dos años después cuando Roberta Flack quiso hacer su propia versión. Gracias a ella, este tema alcanzó la fama a nivel mundial, hasta tal punto que tuvo la oportunidad de conseguir un Grammy.

Durante los siguientes años, muchos han sido los artistas que han hecho versiones de este tema. Entre ellos, destacan The Fugees, Alicia Keys, Jessie J o, incluso, el cantante español Pitingo. Por lo tanto, es un hecho que el fallecimiento de Roberta Flack supone un duro golpe para la industria musical. Descanse en paz.