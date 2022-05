Marlon lo ha vuelto a hacer. Tras posicionarse como uno de los grupos nacionales del momento, la banda formada por Adrián, Juan y Jorge acaba de presentar su nuevo single, ‘Aquella canción de Blink’, la canción más personal de su trayectoria desde ‘Volveré’.

No hay duda de que el grupo asturiano se encuentra en uno de sus mejores momentos de su trayectoria en la música. Los integrantes de Marlon están disfrutando de esta etapa tan dulce a nivel profesional, pero sin dejar de crear nuevas canciones. Y es que cuando parece que no pueden sorprender más a sus fans, lo vuelven a conseguir.

«Esa canción, la que me trajo hasta aquí», explicaba el vocalista del grupo, Adrián Roma, en una publicación de Instagram antes del lanzamiento del nuevo single de Marlon. El artista se refería a ‘All the small things’, una canción del grupo Blink-182, que le marcó hace unos años, cuando la música aún no se había cruzado en su camino pero sabía que su futuro no estaba en los pupitres.

De esta forma, ‘Aquella canción de Blink’ es un tributo al grupo estadounidense, pero también un nuevo homenaje a su padre, quien siempre le animó a perseguir sus sueños . A través de la letra, el vocalista de Marlon narra su historia personal, desde que era un niño hasta la actualidad, cuando ha visto que su sueño se ha cumplido con creces.

Tal y como ha explicado el propio artista, ‘Aquella canción de Blink’ es la canción más personal que ha compuesto desde ‘Volveré’, una canción publicada en el año 2019 y también dedicada a su padre. De esta forma, Adrián Roma se abre en canal para que sus fans, puedan descubrir su lado más íntimo, a través de una canción que pone los pelos de punta de principio a fin.