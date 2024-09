María Becerra se sincera sobre cómo vivió la pérdida de su embarazo: «La pasé muy mal»

Hace tan solo unas semanas, María Becerra se convirtió en noticia tras comunicar que había tenido que ser intervenida de emergencias debido a que sufrió un embarazo ectópico. La joven, de 24 años, acudió a sus redes sociales para contarle a sus seguidores que ella y su prometido, J Rei, esperaban felizmente la próxima llegada de un bebé. Desde que se conocieron, a mediados del 2022, han dejado claro que su único deseo es pasar una vida juntos. Ambos han manifestado sus ganas de formar una familia, a pesar de su juventud. Pero, nunca se imaginaron que la vida les arrebataría el sueño de la peor manera posible. Por ello, completamente desolada, la argentina se sinceró con sus fans.

«Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor. Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia», llegó a explicar. Un duro momento a nivel personal que ha provocado que la artista se tome un tiempo para sí misma y para recuperarse. Eso sí, durante las últimas horas, su nombre ha vuelto a ser noticia debido a que se convirtió en la primera invitada del programa de Susana Giménez.

La presentadora regresó a la televisión argentina, tras cuatro años de ausencia. Por ello, y debido a que se trataba de un momento muy esperado en los medios del país, la cantante inauguró el formato. Una entrevista muy personal donde María Becerra habló de su embarazo y cómo sufrió la pérdida. «Yo sentía que no era un embarazo normal. Tenía miedo», comenzó explicando.

«Un día estaba ensayando para una presentación que tenía y empecé a tener dolores muy fuertes. No quería ir a una clínica y que todo el mundo se enterara de que estaba embarazada, así que una amiga que trabaja en una clínica me ayudó. Ahí me hicieron un estudio y me dijeron que estaba con una hemorragia interna. Y ahí me operaron», confesó.

La argentina se sinceró, como nunca antes, durante su encuentro con Susana Giménez. «Yo tenía miedo porque desde el primer momento sentí muchos dolores. La pasé muy mal», contó. Asimismo, afirmó que el amor que siente por su novio es tan grande que sabe que él es el único hombre con el que quiere formar una familia. «Estoy muy agradecida con los médicos y con Dios. Yo sueño con ser madre y él sueña con ser padre. Él es el amor de mi vida; no quiero estar con otra persona», afirmó emocionada.

¿Quién es J Rei, el novio de María Becerra?

Julián Reininger es conocido artísticamente como Rei o J Rei. A nivel profesional es un rapero, compositor y cantante de origen argentino que nació en 1997. Comenzó su andadura musical en el 2018 y, desde entonces, ha ido alzando su nombre en la industria.

De acuerdo con medios argentinos, empezó a salir con María Becerra a mediados de 2022. Pero, el pasado 2023 gritaron al mundo que se habían comprometido y que tenían pensado pasar por el altar.