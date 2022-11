Lucía Sánchez, contundente contra quienes aseguran que se “arregla para las visitas de Isaac Torres”

Desde que acabara su paso por el programa de La isla de las tentaciones, la vida de Lucía Sánchez e Isaac Torres siempre ha dado algo de lo que hablar. Y esto no ha hecho más que acentuarse desde que ambos rompieran la relación y desde que Mía, la hija que comparte la expareja, naciera en el mes de octubre.

Los últimos comentarios que ha recibido la gaditana son acusaciones de que se arregla cada vez que el padre de su hija acude a hacer una visita. “Mi estado de ánimo no depende de nadie y mucho menos de un hombre, así que yo me pregunto por qué será que tienes esos pensamientos tan retorcidos”, contestaba esta en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Sánchez Rodríguez (@luciasar94)

“Se nota que no has seguido mi embarazo. Me arreglé mucho y me hice muchas fotos bonitas”, respondía Lucía Sánchez a otro comentario en el que se le acusaba de lo mismo. Ha querido dejar claro que si se arregla es porque ella quiere y no para impresionar a ningún hombre. Las mujeres se arreglan para sí mismas, no para agradar a nadie. Las intenciones de la andaluza no son ni mucho menos volver con Isaac Torres.

En su canal de Mtmad, la influencer afirma que ella está totalmente centrada en su hija y que ser madre ha marcado un antes y un después en su vida. Se siente una mujer fuerte que ahora se ha dado cuenta de que no necesita a nadie y esto ha provocado un cambio en su forma de ser y de pensar.

Por otro lado, asegura que con Isaac Torres quiere mantener una buena relación de cordialidad para que Mía no se vea afectada negativamente. Por eso mismo, el catalán no tiene un régimen de visitas estricto y puede visitar a su hija cuando lo estime oportuno. Mientras la bebé sea lactante, no se moverá del lado de su madre.