Lola Índigo, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más consagradas y queridas de nuestro país. No es ningún secreto que, cada canción y proyecto que saca a la luz, consigue que se convierta en todo un hit. Es más, es evidente que tiene un don para sorprender a todos y cada uno de sus seguidores con los temas que ha ido sacando a la luz. Recientemente, la granadina se ha convertido en noticia por algo que nada tiene que ver con la música. Este sábado 11 de julio, actuó en una fiesta Bresh en Ibiza. Aunque es muy habitual verla cantando y bailando en sus conciertos, en esta ocasión uno de sus movimientos le jugó una muy mala pasada. ¿El motivo? Perdió su peluca en plena actuación.

En un momento dado del show, la de Huétor Tájar comenzó a mover la cabeza de tal forma que su peluca terminó saltando por los aires. Pero lo que más llamó la atención fue eso, sino la manera tan sumamente divertida en la que reaccionó. Tanto es así que, como era de esperar, Lola Índigo no tardó en hacerse viral. Y es que, lejos de intentar ponérsela a toda prisa o incluso esconderla, no dudó en cogerla, mostrarla al público y agitarla. Como no podía ser de otra forma, los más fieles seguidores de la artista, que se encontraban en ese lugar, no dudaron un solo segundo en aplaudir su gesto. ¡Y no es para menos!

Pero no todo quedó ahí, puesto que Lola Índigo no quiso que ese gesto quedase en una simple anécdota para los allí presentes. ¿El motivo? Ella misma subió a sus historias de Instagram numerosos vídeos sobre lo vivido sobre el escenario de la fiesta Bresh en Ibiza. De esta forma, no tuvo reparos a la hora de reírse de lo sucedido.

Lola Índigo alza la voz por la falta de mujeres en los festivales de España

Si hay algo que siempre ha caracterizado a la artista, mucho más allá de su talento y la fuerza que desprende en un escenario, es que nunca se ha callado ante lo que considera una injusticia. Un claro ejemplo lo encontramos en que, recientemente, se hizo viral por unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie: criticaba la falta de mujeres encabezando los carteles de festivales españoles.

En su perfil de Instagram, quiso compartir el siguiente mensaje: «Mensaje para todos los NABOFEST de España, que parecéis alérgicos a las mujeres. Os doy algunas ideas para vuestros carteles, a ver si le dais un poco de caché, que este año ya no os ha dado ni vergüenza». Pero no todo queda ahí. La granadina no dudó en aprovechar la ocasión para ir mucho más allá.

¿De qué forma? Publicando una serie de nombres de diversas artistas que, perfectamente, podrían formar parte de estos festivales: Lorna, Kristina, Metrika, Ptazeta, Aleesha, Lunaki, VERA GRV, Salma, Faenna, Daniela Garsal, La Blackie, Julieta, La Juicy y Rakky Ripper. A pesar de los esfuerzos, hay que destacar que ese mensaje recibió mucho apoyo, pero también muchos se mostraron contrarios a esa idea: «No conozco a ni una» o «Solo propone a sus amigas» son algunos de los tantos que ha recibido.