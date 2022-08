Kiko Matamoros amenaza con abandonar ‘Sálvame’

Kiko Matamoros ha afirmado que, si no puede trabajar junto a su compañero y amigo Rafa Mora, abandonará Sálvame. El colaborador ha hablado alto y claro con respecto al punto en el que se encuentra el papel profesional del valenciano, que está ahora mismo en la cuerda floja.

Sálvame está viviendo últimamente situaciones de lo más convulsas. El gran conflicto que se ha formado en pleno plató entre Rafa Mora y Miguel Frigenti ha hecho que el valenciano se haya visto en la situación de que el programa de Telecinco decida si el ex tronista de Mujeres Y Hombres Y Viceversa se queda como colaborador de este o no.

Y es que este le faltó el respeto a dos de sus compañeros de trabajo, cosa que alteró de forma evidente a todos los telespectadores de Sálvame, en específico, a los usuarios de Twitter. Ahora que Rafa Mora se encuentra entre la espada y la pared, el programa ha querido lanzar dos nuevas preguntas vía Twitter a los usuarios que ven de continuo Sálvame.

DA TU OPINIÓN ⬇️⬇️⬇️ ¿Quieres que Rafa Mora y Kiko Matamoros vuelvan a coincidir en plató? 🤔 #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 24, 2022

Una de estas ha sido si la presencia de Kiko Matamoros es mala influencia para Rafa Mora; la otra cuestionaba si ambos deberían seguir coincidiendo en plató. Ante esto, Kiko Matamoros ha afirmado que estuvo hablando con el valenciano tras la que fue su peor tarde en Sálvame.

“Hablé con él por WhatsApp, le dije que estuviera tranquilo, que no perdiera los nervios. Es un muy buen colaborador y muy buen compañero”, ha dicho el tertuliano a su favor. Matamoros, que también ha sido claro con las dos preguntas que la dirección del programa ha lanzado por la red social de Twitter, ha manifestado lo siguiente:

«Creo que es positiva [su presencia en plató] . Lo negativo es tener a determinados provocadores en frente que lo que buscan es que en un momento dado pierdas los nervios con determinadas provocaciones, alusiones a tu pareja, etc. Eso sí es nocivo, es fácil perder los nervios. Gente que le busca porque sabe cuál es su punto flaco», ha confesado el tertuliano.

“Si yo voy a ser una carga para que un compañero venga más días, yo me voy. No tengo ningún problema, ya me he ido una vez y me iría una segunda”, continuaba #yoveosálvamehttps://t.co/zUlghbL06y — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 24, 2022

De forma instantánea, cuando al ex superviviente se le ha planteado la posibilidad de no volver a trabajar junto a su compañero y amigo, el colaborador veterano ha dado una respuesta tajante:

“No es que me molestara, es que ya lo he dicho, es que yo abandonaría el programa. Si yo voy a ser una carga para que un compañero venga más días, yo me voy. No tengo ningún problema, ya me he ido una vez y me iría una segunda”, ha aclarado.

Tras esta confesión por parte de Matamoros, este se ha querido enfrentar cara a cara con Miguel Frigenti, compañero con el que Rafa Mora se cebó a más no poder. «¿Sabes cuándo sube el pan? Cuando escribes un tweet», ha sentenciado el madrileño.

Miguel Frigenti, que no se ha podido quedar callado, le ha preguntado si era buena esta oportunidad para sacar lo que todos han estado publicando durante estos años en redes, a lo que Matamoros ha respondido: «De mí lo que quieras. Los delitos de odio son muy feos”.

Kiko Matamoros, a Miguel Frigenti: «Los delitos de odio son muy feos»#yoveosálvame https://t.co/YZy9VqggjQ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 24, 2022

Este último comentario ha provocado la salida de Miguel Frigenti del plató. Sin embargo, Kiko lo tiene claro: no aceptará lecciones de alguien que tiene “el culo muy sucio”. Tras esta batalla campal, la dirección de Sálvame le ha hecho saber a los tertulianos cuáles han sido las respuestas a las dos preguntas que esta ha lanzado vía Twitter para conocer la opinión pública.

Finalmente, Sálvame les ha mostrado los resultados a sus telespectadores. La audiencia cree que la presencia de Matamoros perjudica a Mora, sin embargo, quiere que ambos tertulianos sigan coincidiendo en plató.

Su continuidad depende de él: tiene que cambiar de actitud y relajar su tono #yoveosálvame

https://t.co/QVAba9pMrJ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 24, 2022

En total, un 62% cree que la actitud de Rafa Mora perjudica al programa. Por lo tanto, las condiciones que Sálvame le ha puesto al valenciano para que este siga trabajando para el programa es que debe cambiar su actitud, que, con ayuda del coaching con Cristina Soria, intentará hacerlo.