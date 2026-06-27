Jesulín de Ubrique descoloca a Chenoa en ‘Tu cara me suena’: «No has conocido a nadie que te bese como yo»
Jesulín está desatado
Jesulín de Ubrique continúa disfrutando mucho con su paso por Tu cara me suena, programa en el que está ocupando las últimas posiciones, pero en el que está dando grandes momentos -y el que llegará la próxima semana- gracias a su presencia. 30 años después de su aventura como cantante, de la que se arrepintió enseguida, el ex torero ha vuelto a subirse a un escenario para cantar, quitándose así aquel trauma que ha durado tres décadas. Para dejar claro que está completamente desatado y que no le importan las críticas, no ha dudado en lanzarse a tirarle los tejos a Chenoa en plena imitación de Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, con la canción Depende, uno de sus grandes éxitos.
Se trataba de un bonito homenaje que llega pocas semanas después del sexto aniversario de su fallecimiento, en junio de 2020. El cantante tuvo que hacer frente a un duro cáncer, pero dejó un legado en sus últimos años que queda para el recuerdo. Es por eso que se trataba de algo más serio para Jesulín, que quería hacerlo lo mejor posible para no manchar la memoria de un artista que fue muy querido en España y en gran parte de América gracias a canciones como La flaca, el mismo Depende o Eso que tú me das, que se publicó apenas un mes antes de su fallecimiento. La propia letra de la canción que tenía que interpretar ya le parecía muy acertada a su vida, porque frases como «aquí estamos de ‘prestao» le recuerdan que él tenía siempre la incertidumbre de no saber si saldría vivo de las plazas de toros. Con el grave accidente de tráfico que sufrió, gracias al que conoció a su mujer María José, ese pensamiento de que ‘vivir es urgente’ creció más.
Con esos ingredientes, Jesús ha salido al escenario y se ha vuelto a poner una coleta después de cortársela en su retirada de los ruedos, pero esta vez para caracterizarse de Donés. En mitad de su actuación no ha tenido problemas en pintar en una pared, como se hacía en el videoclip de esta canción, pero el momento más interesante ha llegado cuando ha sacado sus armas de seductor.
En una imagen que tenía completamente preparada, se ha acercado a la mesa del jurado para plantarse ante Chenoa y cantarle esta estrofa:
«Que no has conocido a nadie
Que te bese como yo
Que no hay otro hombre en tu vida
Que de ti se beneficie
Depende»
La presentadora de Operación Triunfo se ponía completamente colorada en ese mismo momento y no se creía lo que acababa de pasar. Después de esto, Jesulín de Ubrique ha seguido con su actuación. Aunque le ha puesto muchas ganas con muchos gestos y una gran intención, ni se ha acercado al tono original y en muchos momentos estaba completamente perdido, entrando más tarde de lo que pedía la canción.
Jesulín, sobre su frase a Chenoa: «Tenía una cosa pendiente con ella»
El humorista no ha perdido la oportunidad de darle un palito al ex torero, pero era una manera de felicitarle por su gran actuación en gestos, aunque en la parte vocal no ha sido muy buena. También le ha preguntado por qué le ha cantado eso a su compañera de mesa, a lo que el torero ha dejado caer que había algo entre los dos: «Porque tenía una cosa pendiente con ella».
El diestro, para demostrar que hay confianza con ella, ha querido comenzar a llamarla Laura, para explicarse: «Hemos coincidido en muchas ocasiones. Una vez coincidimos un poquito más de tiempo… y bueno, que nos llevamos muy bien».
La pobre Chenoa, que no sabía dónde meterse, recordaba que también conoce a María José Campanario y que tiene muy buena relación con ella, para tratar de cortar cualquier especulación, pero Jesulín no ha ayudado mucho. En ese momento ha insistido, recordando que cuando la veía como concursante de Operación Triunfo le recordaba a su mujer.
A Miki Núñez, invitado de la gala, se le podía escuchar por culpa de un micro abierto decir lo que todos los espectadores estaban pensando: «El jardín en el que se está metiendo». Aunque Manel Fuentes, Ángel Llácer y Cristina Castaño han intentado sacarle del momento, el ex torero ha seguido insistiendo en esta curiosa declaración hacia Chenoa.
No es nada malo, puesto que todos podemos ser fans de alguien y un personaje como Jesulín de Ubrique también tiene derecho a tener un amor platónico, pero debería tener más cuidado al contarlo ante las cámaras y ante millones de espectadores. Por si no fuera suficiente, María José Campanario estará muy pronto en el plató de Tu cara me suena como invitada. ¿Tendrá la odontóloga algo que decirle a la jurado?