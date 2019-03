‘GH DÚO’: Juan Miguel estrena nuevo look tras su salvación

¡Juan Miguel, de 'GH DÚO', se ha hecho algo en la barba!

Juan Miguel ha sido durante todo el transcurso de ‘GH Dúo’ el auténtico mueble de la edición, según opinan en las redes sociales, y la audiencia siente rabia cuando ve que favoritos como Ylenia se van, y otros que no aportan nada en la casa, como Juan Miguel, se quedan. Sin embargo, sí que ha aportado siempre ese toque simpático, tierno y gracioso.

Pero, tanto la audiencia como en la casa se han percatado de que posee un lado oscuro que no gusta nada. A pesar de ello, Juan Miguel se salvó entre los tres nominados a la expulsión en la última gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ al ser el menos votado. Así que, no sabemos si para celebrarlo o para lavar esa imagen negativa que se ha creado de él, ha decidido renovar su look.

Así de fresco vemos a Juan Miguel: ¡se ha teñido la barba de rubio! Su mítica barba ya no será morena durante el resto del concurso, a menos que vuelva a teñírsela, claro…

Juan Miguel ha cumplido su promesa y se ha teñido la barba. ¿Qué te parece? #GHDÚOÚltimaHora12 pic.twitter.com/bGRf33crjY — Gran Hermano (@ghoficial) 13 de marzo de 2019

Seguramente, su cambio de look haya despertado las risas entre sus compañeros, al igual que os las despierta a vosotros (no nos engañáis). En el fondo, Juan Miguel lo hará por eso: para aportar un poco más de esa chispa de humor que él tiene. O quizás porque se ve más guapo con la barba rubia. O porque es supersticioso y cree que le dará buena suerte. O para llamar más la atención. O… ¡ya lo tenemos! ¡Para dejar de ser un mueble y dar de qué hablar… al menos que sea por su barba! En cualquier caso, nosotros consideramos que su barba ha quedado un poco… extravagante. ¿Qué opináis vosotros?

Los dos nominados que quedaron sin salvar en la pasada gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ son Carolina Sobe y Antonio Tejado. En la próxima gala de ‘GH Dúo’ conoceremos quién es el expulsado.