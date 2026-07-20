La foto que Mbappé publicó de Ester Expósito con la equipación de Francia y que borró a los segundos

Ha sido un fin de semana repleto de emociones, de eso no cabe duda. Pero, afortunadamente y para inmensa alegría de los españoles, la Selección Española de Fútbol ha sido la ganadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El final de un torneo que nos ha puesto las emociones a flor de piel desde el primer partido, de eso no cabe duda. Así pues, y siguiendo el reglamento, las selecciones de Francia e Inglaterra se tuvieron que disputar el tercer y el cuarto puesto en la clasificación. Un partido que tuvo lugar en la noche del pasado sábado, 18 de julio, y donde no faltaron los goles.

Inglaterra se coronó como tercera con 6 goles frente a los 4 que marcó Francia. Una victoria para el equipo inglés con la que defendieron la presencia del país en el campeonato. Sin embargo, esta situación no entristeció mucho a los jugadores franceses. En el caso de Mbappé, el jugador del Real Madrid acudió a sus redes sociales para presumir de su novia. Y es que, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada públicamente, sí han sido pillados besándose. Pero, ahora, el movimiento del deportista en su cuenta de Instagram no ha dejado indiferente a nadie.

Mbappé concluye el Mundial con una fotografía de Ester Expósito

A altas horas de la madrugada, Mbappé publicó en sus stories una fotografía de Ester Expósito vestida con la equipación de Francia. De esta manera, se puede ver a la actriz española presumiendo del número 10 en la camiseta, el que lleva Mbappé. Además, también se puso el brazalete de capitán. Una instantánea que el deportista borró un minuto después de su publicación.

Sin embargo, en el mundo de las redes sociales, cualquier error ya queda registrado para siempre. Y es que, además, los 135 millones de seguidores que siguen al francés no se pierden nada. Aunque él haya borrado la imagen de su chica, el mundo entero ya la tenía en sus manos. El periodista Javi Hoyos ha sido el que ha dado más detalles al respecto en sus redes sociales.

«Duró segundos, pero tengo decenas de mensajes de seguidores que lograron captarlas. En segundos, la historia de Mbappé no estaba disponible. Sería la primera imagen que compartiría de manera oficial el futbolista de su relación con Ester», indica. De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto.

Pero, cabe señalar que en el partido del sábado Ester Expósito sí se dejó ver. La actriz acudió para apoyar a su chico en este último encuentro en el Mundial. Y es que, desde el palco, la española estaba atenta al partido. En el caso de Mbappé, el jugador marcó dos goles en el encuentro. Sin lugar a dudas, los jóvenes ya no esconden su romance.