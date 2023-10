‘First Dates’: una soltera deja en shock al equipo con su triste historia de amor

First Dates regresó al prime time de Cuatro y lo hizo de la mano de nuevos comensales. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Valentina, una tatuadora colombiana de 23 años que no ha tenido demasiada suerte en la vida.

Cuando Laura Boado le preguntó por su pasado amoroso, poco se llegaba a imaginar la colaboradora la respuesta de la comensal. «Se suicidó hace como un año. Se me da bien sociabilizar con gente, pero tener pareja ya es algo más complicado», explicó. Una revelación que enmudeció por completo al equipo del programa.

La terapia ha sido una de las grandes aliadas de la soltera durante esta dura etapa. «No es que me duela, ahora lo tomo como una lección de vida. He aprendido muchas cosas de él, pero me siento resignada con la situación y con cómo pasó. Pienso que todo pasa por algo y le agradezco todo lo que me enseñó», destaca.

Su cita de la noche fue Pablo, un opositor a policía de Madrid. La primera toma de contacto entre ambos fue muy buena, pero la colombiana no sintió la chispa de la atracción con el joven. «Apenas está en pañales. Le falta conocerse y saber que le gusta», declaró.

Cuando Pablo afirmó que le gusta mantener el contacto con sus ex parejas, la soltera afirmó que ella no puede hacer lo mismo porque su ex novio se suicidó. «Ha tenido una vida complicada. Creo que ha podido solventar su vida bien y ha sabido tirar para adelante», dijo el comensal alabando su entereza.

Durante la velada, los solteros fueron conociéndose un poco más. Pero, si había algo que ha Valentina no le gustaba nada era el hecho de saber la profesión a la que se quería dedicar Pablo. «No me gusta la policía. Siempre me paran y me preguntan si soy una ex convicta», dijo.

Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, Valentina y Pablo estuvieron de acuerdo en continuar por camino separados. Ambos tienen perspectivas de futuro muy diferentes, por lo que apostaron por no seguir conociéndose fuera.