‘First Dates’: dos comensales sorprenden con un sensual baile en pleno restaurante

Como cada noche, el pasado lunes una nueva tanda de solteros llegó al restaurante de First Dates dispuestos a conocer a su media naranja. En esta ocasión han puesto música en el programa y cuando las parejas se han levantado para bailar se ha encendido la chispa de una de ellas.

El primero en cruzar las puertas para probar suerte en el amor fue Santy de 26 años. Viene de Barcelona y es entrenador personal y estudiante. Dice de sí mismo que llama la atención y que se ha liado alguna que otra vez con una chica “sin querer”. Su cita ha sido Dina, también de 26 años y que ejerce como influencer. La primera impresión no ha sido buena y el barcelonés ha dicho que no le gustaban los brazos de su cita porque le parecían “rechonchitos”.

Santy y Dina suben la temperatura de ‘First Dates’ con un sensual baile 💃 #FirstDates7N https://t.co/GX4cxwnNNL — First Dates (@firstdates_tv) November 8, 2022

A pesar de haber empezado con algo de mal pie, si que es cierto que ambos tenían bastantes cosas en común. Tanto Santy como Dina han asegurado que el físico es algo muy importante para ellos y que la persona en la que se fijen tiene que entrarles primero por los ojos. También han coincido en que el sexo es una parte fundamental en una relación.

La bachata es el baile perfecto para conquistar a alguien y no por nada es conocido por ser un baile muy sensual. La pareja se ha levantado a bailar cuando ha sonado una canción de bachata ambos han aprovechado y se han acercado tanto como han podido encendiendo la temperatura de First Dates. Aunque no tuviera nada que ver con el baile tradicional de este estilo, Dina ha perreado hasta el suelo y Santy ha contado a su cita que él también es “muy de perreo”.

Finalmente, la influencer ha confesado que para ella es muy importante el tamaño del miembro de su pareja. “Yo si la tienes grande y no te sabes mover no te preocupes, que ya me muevo yo. Pero ande o no ande caballo grande”, afirmó con las ideas muy claras. Santy no quiso dar detalles, pero aseguró que no le iba a defraudar.