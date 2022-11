‘First Dates’: una comensal confiesa por qué no cree en una amistad entre hombres y mujeres

First Dates vuelve a sorprendernos con una inesperada conversación entre dos comensales. Paula ha contado que le cuesta mucho conectar con los chicos porque es un poco alocada y siempre le ha atraído mucho «el patrón de psicópata». Se casó hace años en Venezuela y tuvo un hijo, pero se quedó viuda al poco tiempo: “Era surfero y se lo encontraron en el lago”, comentaba al programa. Se dedica a la medicina estética y según ella no se fija en el físico pues: “Siente que se le acercan siempre los más feos”, terminaba diciendo.

A los pocos minutos llegaba Rodrigo, quién iba a ser su cita durante toda la noche. Él es un chico muy alto que buscaba a una chica que le llamase mucho la atención a primera vista, argentino, pero vive en Andorra. Nada más entrar por la puerta se quedaba sorprendido pues Paula le había gustado mucho y era su tipo.

No me fijo en el físico, solamente no quiero enanitos feos. #FirstDates28N pic.twitter.com/0FixvVEqAc — Juan Marín (@Juan_RedSquare) November 28, 2022

“Tiene un cuerpo aceptable y una cara agradable, pero no lo vi interesante”, opinaba Paula de su cita. Además, no tardó en contarle la historia de su anterior marido. Rodrigo solo había tenido una mujer que considere importante en su vida, con la que tuvieron una niña.

Madre mía la muchacha , que para tener amigos hay que ser marimacha y fea…y que haya gente así en el mundo..#FirstDates28N pic.twitter.com/W0XXrnQbaq — Loquita de tele (@LoquitaTele) November 28, 2022

Ella tenía mucho miedo de que al ser argentino fuese muy mujeriego, aunque ha confesado que prefiere que los hombres sean mujeriegos a que le gusten los hombres, pues al parecer en ella solo se fijan los gays y los bisexuales. “Yo no salgo con amigos porque se enamoran, para que una mujer tenga amigos tiene que ser marimacha y fea, yo no sigo que sea bonita pero marimacha no soy”, hacía una reflexión que no dejaba a nadie indiferente sobre el concepto de la amistad.

En la decisión final, en la que los comensales confiesan si les gustaría tener otra cita fuera de First Dates, los dos respondieron de manera afirmativa. Y es que parecía que estaban hechos el uno para el otro.