La extraña muerte de la cantante Victoria Lerman: en «agua hirviendo» y enterrada un día antes de su boda

La sociedad rusa se ha quedado completamente impactada al conocer los detalles de la muerte de una conocida tiktoker, como era Victoria Lerman, conocida también por su carrera musical. Su cuerpo sin vida fue encontrado el pasado día nueve de febrero, aunque la noticia no ha trascendido hasta casi un mes después, causando conmoción en su país de origen. Por la forma en la que fue encontrada, es complicado determinar cuál fue la causa de su fallecimiento, por lo que las hipótesis siguen abiertas en estos momentos, llegando a sospechar incluso de su pareja, pese a que en un principio se pensó en un terrible accidente doméstico.

La macabra historia comenzó cuan la artista, de 32 años, fue encontrada por su pareja al regresar a la casa en la que convivían. Allí la encontró muerta dentro de la bañera, por lo que avisó a los servicios de emergencia, aunque no pudieron hacer nada por mantenerla con vida. Según las primeras informaciones, Victoria podría haberse desmayado dentro del agua, por lo que sufrió quemaduras por todo su cuerpo como consecuencia de estar expuesta a las altas temperaturas del agua hirviendo durante varias horas.

El funeral se realizó, según medios locales, el pasado 13 de febrero, de la forma más íntima posible, asistiendo apenas 15 personas muy cercanas a la influencer, que no pudieron ver el cuerpo de la fallecida, ya que se decidió celebrar con el ataúd cerrado debido a que su rostro quedó completamente desfigurado por las quemaduras. Al mismo no asistió su pareja.

Para añadir más dramatismo a esta noticia, su entierro se produjo un día antes de la fecha de su boda, prevista para el 14 de febrero. Precisamente, su pareja, es el principal sospechoso para la familia, que cree que podría ser el culpable de esta muerte, ya que fue encarcelado durante diez años por un crimen en el pasado.

En cambio, Anastasia, amiga de Victoria Lerman, ha contado al medio ruso The Voice una versión distinta, creyendo que todo fue producto de las drogas y de la mala suerte. «Aún queda por descubrir quién enganchó a quién a las drogas… Estudiamos juntas y después de cada clase ella consumía, así que no hay necesidad de culpar a nadie. Lo más probable es que el corazón no lo aguantara», asegura.

Según esta versión, podría haberse desmayado, con la mala fortuna de que cayera en una bañera que se estaba llenado con agua caliente. De ser así, esta fatal muerte se asemejaría mucho a la del cantante Liam Payne, ya que todo apunta a que se desvaneció por culpa de la mezcla de drogas y alcohol.

En su delirio, el ex componente de One Direction se escapó de la habitación en la que había sido encerrado en un hotel de Buenos Aires, para intentar que no se hiciese ningún daño. Por desgracia, consiguió escapar y cayó varias plantas por un patio interior.

Victoria Lerman era conocida por sus canciones de rap en la red social TikTok, donde acumulaba miles de seguidores. También compartía su día a día con sus seguidores.