Emma García sorprende en ‘Fiesta’ con un dardo envenenado a Anabel Pantoja: «Últimamente…»

Pese a que ya no es una de las colaboradoras que más minutos pasan en televisión, Anabel Pantoja sigue siendo uno de los personajes más buscados del mundo del corazón. Pese a que debería estar pasando un momento dulce en el amor, las últimas noticias sobre su familia provocan que no ofrezca su cara más simpática, algo que ha destacado Emma García en Fiesta este fin de semana.

La influencer está pasando un mal momento después de la aparición de Luis, más conocido como Pinocho, desde que anunciase que ha presentado una demanda de paternidad para demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja. De confirmarse, Anabel tendría un hermano de otra otra madre y que era desconocido hasta hace solo unos meses.

Lo cierto es que la prima de Kiko Rivera no duda en contar su vida en redes sociales, pero cuando las cámaras de televisión aparecen cerca de ella se pone muy nerviosa. Su actitud cambia de forma radical cuando se sienta en un plató, cuando se convierte en una colaboradora activa.

Su relación con la prensa cuando no hay una compensación económica de por medio es muy mala, tanto que se encara ante ellos. Eso ha provocado que Emma García lanzase un mensaje para ella: «Desde luego, Anabel últimamente siempre está enfadada».

La opinión de la presentadora la han compartido Makoke y Omar Suárez, pero también había defensores de la sobrina de la cantante en el plató. Fue el caso de Belén Rodríguez, compañera durante años en Sálvame y los debates de GH, Supervivientes o La isla de las tentaciones.

La colaboradora sacaba la cara por su amiga, dejando claro que se trata de asuntos muy complicados y que se debería respetar que es un tema muy duro para ella. «Vamos a ver, porque le preguntan temas de los que Anabel ya ha dejado claro que no participa. Para ella es un tema doloroso. Su padre está muerto. Este señor es un ventajista», decía enfadada.

Pese a todo, la actitud de Anabel Pantoja ha sido dura y no ha dudado en arremeter con los reporteros que solo hacen su trabajo. «Últimamente no se puede tolerar ese trato que está dedicando a la prensa. Le tenemos que preguntar por la actualidad, le guste o no le guste. No puede estar de mal humor desde que se levanta hasta que se acuesta», ha salido en defensa de sus compañeros de profesión Omar Suárez.

Anabel Pantoja, muy nerviosa cada vez que se habla de su presunto hermano

Las imágenes a las que han reaccionado el equipo de Fiesta han sido unas en las que la influencer se encara con las cámaras. «Yo respeto tu trabajo, pero tú respeta mi vida. Yo te estoy diciendo que no te voy a responder, entonces no me persigas, me vienes persiguiendo desde mi casa», le decía a una reportera que le preguntaba en el aeropuerto de Barajas.

Muy alterada, la prima de Kiko Rivera le pedía que le dejase tranquila: «Estás esperándome en mi casa con el coche, me persigues detrás en el Uber, entiende que yo tengo el derecho a pedirte que no me persigas».