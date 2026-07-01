La dura confesión de AuronPlay sobre el robo que sufrió en Barcelona: «Me puso una navaja en el costado»
El creador de contenido compartió esta anécdota
Hace unas semanas, se confirmó la ruptura de AuronPlay y Sara Ismael, pero, a su vez, también dio a conocer su decisión de abandonar la plataforma Twitch de forma temporal: «Necesito tiempo para mí, para desconectar un poco y recargar energías». Por lo tanto, el creador de contenido está utilizando sus plataformas para hablar sin ningún tipo de filtro con sus seguidores, haciéndoles partícipes de numerosas cuestiones, pero, a su vez, también confesándoles alguna que otra anécdota de lo más curiosa. Una de ellas tiene estrecha relación con el hecho de que le robaron en Barcelona. Es más, el streamer no tuvo reparos a la hora de confesar cómo fue este suceso que, desde luego, no olvidará. «Una vez me robaron en el metro de Barcelona», comenzó explicando.
«Estaba yo sentado en el andén, en un banco, tranquilo, y de repente alguien me abrazó y me puso una navaja en el costado. Me preguntó: ‘¿Notas el hierro?’ y vaya si lo notaba. Me pinchaba», continuó explicando AuronPlay a sus seguidores. Y añadió: «Pasaba gente, pero el tío tenía una buena táctica. Con su cuerpo tapaba lo que te estaba pinchando. Me dijo que no gritara, que no hiciera nada, que si lo hacía me lo hundía, me lo clavaba», recordó. Lejos de que todo quede ahí, quiso desvelar qué era lo que quería, exactamente, aquel hombre: «Me pidió que le diera todo lo que tenía, pero yo solo tenía 20 euros. Era un tío muy sucio y me acuerdo de su cara. Si a día de hoy me lo cruzo, le reconozco y le envío a tres rumanos».
Por si fuera poco, AuronPlay no dudó un solo segundo en seguir explicando, con todo lujo de detalles, lo que ocurrió: «Me acuerdo perfectamente. Me pidió que le diera el móvil y le contesté: ‘Prefiero que me apuñales a darte el móvil’. Saqué la cartera, cogió los 20 euros y se fue, pero antes de irse me dio un beso en la mejilla y me dijo ‘Me has salvado la vida’».
Y añadió: «Me contó que dormía en un coche y de todo. Yo pensaba ‘Si algún día triunfo en la vida y tengo dinero, voy a mandar a que te maten’», recordó. Sin duda, fue uno de los momentos más sorprendentes, a la par que peligrosos, que ha vivido AuronPlay en su vida. Un hecho que, desde luego, no va a olvidar jamás.
AuronPlay confirma que deja de hacer directos en Twitch: «Necesito tiempo para mí»
El streamer dejó completamente sorprendidos y descolocados a sus seguidores al enviar un mensaje a su comunidad, confirmando su deseo de disfrutar de un tiempo para desconectar: «Amigos, os tengo que comunicar algo. Hoy ha sido mi último día en Minecraft Extremo 3», comenzó diciendo.
Y añadió: «Ahora mismo necesito tiempo para mí, para desconectar un poco y recargar energías, ya que siento que últimamente no estoy dando mi 100 y es una imagen que no me representa ni me gusta dar. Gracias a Minecraft, gracias a Tanizen y gracias a Eufonía por sacar adelante un proyecto tan bonito. Os estaré viendo desde fuera. Minecraft Extremo sigue hasta el domingo, así que no os lo perdáis porque va a ser increíble». Acto seguido, sentenció: «Gracias por entenderlo. Os quiero. Nos vemos pronto».