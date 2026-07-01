No lleva conductor y sabe cuándo lo llamas: así es el autobús que circula en este gran mercado de Madrid

Mercamadrid ya cuenta, desde este 1 de julio de 2026, con el primer autobús autónomo y a demanda de España. El vehículo, operado por la compañía Alsa, circula con viajeros de forma regular por el recinto en una línea circular pensada para empleados y visitantes.

La puesta en marcha de este servicio es resultado del proyecto europeo MobilitiesForEU, liderado por el Ayuntamiento de Madrid a través de su Oficina Digital y de Mercamadrid, y desarrollado con la colaboración de Alsa.

El vehículo se sitúa a la vanguardia de la movilidad conectada, cooperativa y automatizada (CCAM). Su desarrollo es fruto de dos años de investigación de los equipos de ingeniería de Alsa, la Oficina Digital y el fabricante Otokar.

Pionero a nivel mundial

El autobús circula en nivel 4+ de conducción autónoma, con un operador a bordo. En los próximos meses avanzará hacia el control remoto y, más adelante, hacia el nivel 5 de autonomía total.

Se trata del primer autobús a demanda y con conducción autónoma que opera de forma regular en un entorno real, abierto al público de manera permanente. Mercamadrid es la mayor plataforma logística de abastecimiento alimentario de España y la segunda del mundo. Por ella transitan cada día 20.000 personas y 15.000 vehículos, y trabajan 9.000 empleados.

De frecuencia fija a demanda

En las horas de mayor actividad, entre las 04:30 y las 9:00 horas, el autobús operará con una frecuencia fija. Entre las 9:00 y las 10:30 horas atenderá peticiones a demanda.

Para activar el servicio, el usuario debe escanear un código QR situado en las paradas y descargarse la aplicación Alsa Mobilities, disponible tanto en Android como en iPhone.

La app permite indicar la parada de origen, la de destino y la hora del viaje. La plataforma agrupa todas las solicitudes y genera la ruta más eficiente para atenderlas.

Cero emisiones y 5G

El autobús es 100% eléctrico, no genera emisiones y tiene capacidad para más de 30 pasajeros. Incorpora los últimos avances en conectividad 5G e interacción con la infraestructura.

La operación estará coordinada, en horarios y paradas, con las líneas de EMT Madrid que conectan el recinto con el centro de la capital, facilitando así los trayectos combinados.

El diseño y la puesta en marcha del vehículo se han acompañado de un estudio de investigación de mercado y de experiencia de los propios usuarios del servicio.

Cámaras y sensores LiDAR

El vehículo monta baterías NMC de última generación y un completo sistema de geoposicionamiento y seguridad: 10 cámaras perimetrales, 6 sensores LiDAR 3D y sensores de ultrasonidos en todo su contorno.

A ello se suman una unidad de procesamiento en tiempo real, una interfaz HMI y un sistema de navegación por satélite de alta precisión con antena dual, complementado con INS y RTK.

Gracias a estos sistemas, el autobús percibe cualquier elemento móvil en su ruta, sortea obstáculos como vehículos en doble fila y opera bajo cualquier condición meteorológica sin interrumpir el servicio.

El proyecto MobilitiesForEU

La iniciativa se enmarca en MobilitiesForEU, financiada por el programa Horizon Europe, cuyo objetivo es analizar esta tecnología mediante demostradores reales en entornos urbanos.

En Madrid, el proyecto impulsa también vehículos autónomos para mercancías, un espacio urbano con dispositivos IoT, una red eléctrica renovable y cargadores bidireccionales G2V y V2G.

El proyecto contempla estaciones de hidrógeno verde y 10 autobuses de pila de combustible. El nodo de Madrid, coordinado por la Oficina Digital, suma cinco pilotos y once soluciones innovadoras.

Con este servicio, Mercamadrid se convierte en el primer entorno de España en acoger un autobús autónomo con operación a demanda, y Madrid se posiciona como referencia mundial en movilidad sostenible.