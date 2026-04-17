Detenido el músico D4VD por el asesinato de una adolescente hallada en el maletero de su coche

David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4VD, es un cantante y compositor estadounidense que ha sido detenido recientemente en Los Ángeles. Según han informado varios medios de comunicación, el joven, de 21 años, se presentará ante la fiscalía por el delito por el que ha sido acusado. Y es que, supuestamente, hallaron en el maletero de su coche el cadáver de una adolescente. Se dice que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y que pertenecía a una chica de origen hispano. Una terrible noticia que ha pillado a todos por sorpresa y con la que sus fans se han mostrado en shock.

De momento, son pocos los detalles que se han hecho públicos del motivo por el que ha sido detenido D4VD, pero se ha compartido un comunicado oficial al respecto. «Los detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles han detenido a David Burke, un residente de Los Ángeles de 21 años, por el asesinato de Celeste Rivas. Burke permanece detenido sin fianza», han explicado. Asimismo, se ha indicado que el vehículo en el que se encontró el cadáver de la chica nunca fue reportado como robado. Pero el hallazgo del cuerpo tuvo lugar el pasado mes de septiembre.

D4VD es conocido por cantar el primer himno oficial de Fortnite, el videojuego

Este caso ha acaparado los principales medios de comunicación a nivel global, y no es para menos. El cadáver ha sido identificado y, según las autoridades, pertenece a Celeste Rivas. La chica era una joven de 14 años que desapareció de su casa de buenas a primeras. Pues, vivía en Lake Elsinore, cerca de Los Ángeles, el pasado 5 de abril de 2024. La chica no dejó ningún tipo de rastro o pista que pudiese ayudar a ubicarla. Una situación que tenía a su familia completamente desolada.

Eso sí, fue el pasado 8 de septiembre de 2025 cuando se arrojó luz a su desaparición. Tal y como se ha informado, su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de un coche. Un día antes de este hallazgo, la joven habría cumplido 15 años. Pero, según investigaciones, se reveló que el coche estaba a nombre de D4VD.

El artista, creador del himno del videojuego Fortnite, nunca denunció la desaparición de su vehículo. Y es que el coche estuvo abandonado durante semanas hasta que fue trasladado a un depósito municipal. Eso sí, el hedor que provenía del coche tenía a los vecinos muy inquietos. D4VD en ese momento se encontraba enfocado en su carrera y en su gira musical.

D4VD ha sido detenido meses después del hallazgo del cuerpo

El cantante gozaba de tener millones de reproducciones en las plataformas de streaming y casi 2 millones de seguidores en Instagram. Pero, tras salir a la luz esta noticia, muchas marcas importantes dejaron de colaborar con él. Asimismo, se ha informado que, a priori, el artista no fue detenido porque «no se sabía si tenía o no culpabilidad criminal» en el caso, «más allá de la ocultación del cuerpo».

Tras realizarle la autopsia al cuerpo, el equipo forense le envió el informe a las autoridades, pero estos datos no podían ser revelados. Ahora, D4VD ha sido detenido por ser, supuestamente, el presunto autor de la muerte de Celeste Rivas. El próximo lunes, 20 de abril, se presentará ante la fiscalía. «El caso se presentará ante la división de crímenes mayores», indican. Por su parte, el cantante ni su equipo se han pronunciado.