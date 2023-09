Televisión Una comensal de ‘First Dates’ es demasiado dura sobre su cita: Es un tirillas”

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de Cuatro en busca del amor. En esta ocasión, los comensales que más dieron que hablar fueron Sergio y Lidia.

Sergio trabaja en Barcelona y aunque ha tenido varias parejas tiene la sensación de que la cosa no funciona porque “soy un golfo, me gustan mucho las mujeres”. Al ver a Lidia, el comensal tuvo claro que “le daría un viaje” sin embargo, a ella le pareció “un tirillas”.

Al comienzo de la cita, se dieron cuenta de que coincidían en sus lugares de residencia y también en su pasión por las motos, pero ella tenía la sensación de que la cita no iba a funcionar “mira mi cuerpo y mira el suyo, no es que yo sea un bellezón, pero parece que voy a pasear a un niño”.

La cena no comenzó demasiado bien, debido a que Lidia quiso saber cuántas cervecitas se había tomado para quitarse los nervios y él no le dijo la verdad. Por lo que la soltera le advirtió que no soportaba las mentiras y decidió cambiar de tema para preguntarle por su vida sentimental.

Sergio le dijo que acababa de pasar una etapa de asexualidad, pero que para él el 80% de una relación es el sexo. Lidia no estaba muy de acuerdo con él “yo prefiero follar una vez a la semana y estar una hora, hacerlo bien, que una cosa diaria de dos minutos”, le dijo.

Antes de la decisión final, Lidia fue al baño para contarle a su amiga que no tenía nada en común con Sergio, mientras que él le dijo a Cristina que no había surgido la chispa entre ellos. De esta forma, al darse cuenta de que no iban a congeniar, decidieron abandonar el restaurante por separado.