Bryan Adams confirma 5 conciertos en España durante su gira por Europa

Reino Unido, Irlanda, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Austria, Eslovenia o Italia son algunos de los países que recibirán a Bryan Adams en concierto durante el tramo europeo de su gira ‘So happy it hurts’. El canadiense, además, acaba de sumar unas cuantas fechas más confirmando que también pasará por nuestro país.

Cinco son las citas en España que el artista acaba de confirmar para este verano, todas concentradas en la tercera semana del mes de julio. De esta manera, sus fans podrán verle en directo en Vigo, Mallorca, Valencia e Illescas, que se suman a la ya previamente afirmada fecha en Chiclana de la Frontera, ya que también actuará en el marco del Concert Music Festival.

The video for ‘These Are The Moments That Make Up My Life’ is OUT NOW! Watch it here – https://t.co/kDBVQNBuMH! #SoHappyItHurts pic.twitter.com/FHtVZ5leiu

— Bryan Adams (@bryanadams) May 12, 2022