Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, del 6 al 10 de abril: Matilde recibe una impactante noticia

Esta semana, en los nuevos capítulos de Valle Salvaje que podremos disfrutar en La 1 de Televisión Española, los más fieles seguidores de la ficción van a tener la oportunidad de ver cómo Luisa hace otro descubrimiento en la cabaña de las parteras, mientras que Rafael reúne a Mercedes y Alejo para hacerles una importante confesión. Todo ello mientras Pura no tiene reparos a la hora de acudir a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa de la grave amenaza que existe sobre Luisa. Enriqueta insiste a Braulio en el parentesco que le une con el niño, mientras que Dámaso revela a Mercedes un nuevo plan para hacer fortuna. Esto es lo que va a suceder en la serie Valle Salvaje desde el lunes 6 de abril (capítulo 388) hasta el viernes 10 de abril (capítulo 392).

Lunes 6 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 388)

Luisa se ha quedado completamente sin palabras al hacer otro descubrimiento en la cabaña de las parteras. Enriqueta, por su parte, empieza a descubrir una verdad que Evaristo trataba de ocultar. En cuanto a José Luis y Rafael, vuelven a protagonizar un tenso enfrentamiento. Hasta tal punto que el duque acaba confesando algo verdaderamente impactante a su padre.

Martes 7 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 389)

Rafael toma la firme decisión de reunir a Mercedes y Alejo para confesarles algo en relación a María, mientras que Luisa no ha tenido reparos a la hora de poner su vida en peligro. Y todo en su incansable búsqueda de la verdad. Braulio, por su parte, tiene claro que la obsesión de su madre es por culpa de Evaristo. Ahora bien, ¿qué ha descubierto en realidad Enriqueta?

Miércoles 8 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 390)

Mercedes se topa con dos mujeres que pueden ayudar a Matilde. En cuanto a Pura, no ha tenido reparos a la hora de acudir a la Casa Pequeña para advertir a la duquesa de la gravísima amenaza que se cierne sobre Luisa. Dámaso, por su parte, tiene un tenso enfrentamiento con don Hernando ante los Gálvez de Aguirre, hasta tal punto que acaba cruzando una línea verdaderamente peligrosa.

Jueves 9 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 391)

Enriqueta, tras preguntar a Luisa por el padre de su hijo Evaristo, no duda un solo segundo en insistir a Braulio en el parentesco que le une con el niño. En la Casa Pequeña, Mercedes no puede evitar temer las represalias de don Hernando, pero la reacción de Dámaso resulta, cuanto menos, desconcertante. Todo ello mientras alguien visita sin previo aviso a las parteras, y lo hace en plena noche.

Viernes 10 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 392)

Dámaso no ha dudado un solo segundo en confesar a Mercedes su nuevo plan para tratar de hacer fortuna, pero la de Miramar teme que esta acción tenga consecuencias legales. Por si fuera poco, en la Casa Pequeña, anuncian a Pepa que su hermana podría acabar en una casa de reposo, mientras que Matilde recibe una impactante noticia que cambiará su vida para siempre.