Avance semanal de ‘La Promesa’, del 6 al 10 de abril: María y Samuel se besan apasionadamente

Esta semana, en los nuevos capítulos de La Promesa que podremos disfrutar en La 1 de Televisión Española, los más fieles seguidores de la ficción van a tener la oportunidad de ver cómo el Patronato decide rechazar el proyecto de refugio de Martina, mientras que Vera confiesa a Curro y Teresa que su madre no tenía ni idea de los negocios de su padre con Manuel. Todo ello mientras María Fernández acaba besándose con Samuel tras haber tenido una fortísima discusión con Carlo. Ciro decide cerrar en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril, mientras que Leocadia informa que el Patronato va a reunirse para dilucidar si echan a Martina después de todo lo ocurrido. Esto es lo que va a suceder en la serie La Promesa desde el lunes 6 de abril (capítulo 807) hasta el viernes 10 de abril (capítulo 811).

Lunes 6 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 807)

El Patronato decide rechazar el proyecto de refugio de Martina, por lo que la joven está destrozada. Cristóbal no duda en dar un ultimátum a María y Carlo: o se casan de inmediato o serán despedidos de palacio. A pesar de todo, ella se niega en rotundo a contraer matrimonio. Lorenzo decide manipular a Ángela, haciéndole saber que Curro y Alonso ya han escrito y enviado las cartas al rey sin contar con ella. Esto provoca que el distanciamiento en la pareja sea aún más evidente. Además, Leocadia confiesa a Cristóbal su plan para retrasar la boda de Ángela y Curro.

Martes 7 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 808)

Vera confiesa a Curro y Teresa que su madre no era conocedora de los negocios de su padre con Miguel. Leocadia y el Capitán de la Mata desaconsejan a Martina dar explicaciones, pero ella reúne a Samuel, Simona y Petra para hacerles saber que no está en sus planes rendirse. Ángela da un toque de atención a Curro por haber escrito la carta del rey sin comentárselo, mientras que Petra y Pía están cada vez más convencidas de que Ricardo oculta algo sobre la muerte de Ana. Santos se ofrece a hacer un recado en lugar de su padre, mientras que Ángela se arma de valor a la hora de preguntar a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja.

Miércoles 8 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 809)

El plan de Martina de financiar el refugio con su patrimonio personal hace estallar a Jacobo. En plena cena, la joven asegura que va a exigir explicaciones al Patronato, pero él le prohíbe dar ese paso. Ciro aborda al duque de Carril para insistir en su inversión, mientras que Manuel advierte a Julieta de la determinación de su marido. Pía asegura a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella, mientras que Lorenzo provoca una discusión sobre la boda de Ángela y Curro en la que acaba interviniendo todo el mundo. Alonso pide a Curro que resuelva sus diferencias con la hija de Leocadia, mientras que María se besa con Samuel tras discutir con Carlo.

Jueves 9 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 810)

Ciro cierra en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril y lo hace utilizando el dinero de la dote de Julieta. Martina sufre un doble revés, puesto que el Patronato se niega a hablar con ella e, incluso, le retiran la invitación a un importantísimo baile. La joven no duda en buscar refugio en Adriano, mientras que Curro y Ángela no solamente se reconcilian, sino que acuerdan revisar juntos la carta al rey. Teresa habla a Pía de la carta de amor que encontró de Cristóbal, mientras que Pía confiesa a Petra la razón de su desconfianza en Ricardo.

Viernes 10 de abril de ‘La Promesa’ (Capítulo 811)

Pía se enfrenta a Ricardo por la entrada del «As de Copas», mientras que Ángela interpreta como una traición de Curro que las cartas al rey fuesen enviadas sin ser revisadas por ella. Samuel y María tienen una tensa discusión sobre su beso, pero ella opta por confesarle su amor aunque considera que es imposible. Además, la doncella propone a Carlo una vida independiente para poder criar a su hijo. Leocadia informa que el Patronato está pensando en echar a Martina, mientras que Manuel confiesa a Alonso que ha frenado las intenciones de Ciro de invertir… o eso es lo que él cree.