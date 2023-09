Anitta confiesa qué enfermedad sirvió de inspiración para su nuevo disco

Los últimos años en la vida de Anitta no han sido nada fáciles. A nivel personal, la brasileña también lo pasó muy mal con problemas médicos de su padre y también propios tal y como ha desvelado en su última entrevista con la revista In Style.

De hecho, el miedo al cáncer inspiró su nuevo disco y canciones como Used to be tal y como ha contado a la publicación. Todo sucedió a finales del pasado 2022. «Tuve problemas en los pulmones, tuve un susto con el cáncer. Pasé meses en el hospital. Nadie podía descubrir lo que tenía» explica la artista.

Tras meses de sufrimiento intentó encontrar la ayuda de un chamán cuyo tratamiento espiritual pareció encontrar el camino correcto en la mente de Anitta: «Regresé completamente cambiada». Y así es como la artista decidió que era el momento de darle un nuevo giro a su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de instylemagazine (@instylemagazine)

«A finales del año pasado me puse muy mal y estuve cinco meses en el hospital. Dejé de trabajar y no pude disfrutar del reconocimiento que estaba teniendo. Tuve que detener la gira que estaba haciendo en Europa y escuchaba todo ese tiempo que iba a morir y yo no quería dejar mi proyecto de ensueño» explica la artista brasileña.

«En el hospital escribí cada canción y pedí a mi equipo que juntara productores de Brasil y de diferentes países. Preparé archivos de cada tema para que, mientras yo estaba internada, la gente en el estudio las fuera armando», explica la artista.

Y añade: «Una prueba de sangre salió con los indicadores (de cáncer) muy altos; no quería hacer la prueba y ya no aguantaba más. Busqué de todo y cuando regresé al hospital, un mes después, ya no había indicios y dije: ‘Ahora es el momento de hacer este álbum’, porque todo lo que quiera en mi vida lo voy a lograr. Es ahora o nunca, porque si no morí es porque voy a vivir todavía mejor»