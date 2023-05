‘Amar es para siempre’, capítulo 2629: el barrio descubre lo que hay entre Hugo y Rocío

No es ningún secreto que la ficción diaria Amar es para siempre continúa siendo todo un éxito en la televisión. El pasado jueves 25 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 2628 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Ciriaco parece haber logrado su objetivo: encontrar, de una vez por todas, a Maribel.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2629 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, vemos cómo Joseba ha querido contar a Nieves que Ricardo está muerto. Por si fuera poco, ha amenazado a Andrea tras mostrarse decidida a abandonar, de una vez por todas, su casa.

Así pues, veremos cómo Luján dejará los atracos. A pesar de los esfuerzos, eso no va a ser suficiente para lograr que Concha le perdone por todo el daño que ha causado. Además, somos testigos de cómo todo el barrio, finalmente, ha descubierto que Hugo y Rocío han tenido nada más y nada menos que una noche de pasión.

Por si fuera poco, observamos cómo Guillermo ha logrado un cliente que puede llegar a sacar al bufete de sus problemas económicos. Además, observamos cómo Carballo y Jorge han sido protagonistas de un acercamiento, ahora que está cada vez más cerca el funeral de Barros. Es hora de pasar página.

Lejos de que todo quede ahí, vemos que Mariano Ozores se muestra realmente interesado en la novela de Visi. A pesar de todo, no pueden hacer absolutamente nada sin contar con la autorización de Benigna. Todo ello mientras Maribel no tarda en advertir a Ciriaco del grave peligro que está corriendo. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.