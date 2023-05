‘Amar es para siempre’, capítulo 2626: Andrea confiesa a Nieves que sabe de su relación con Vicente

No es ningún secreto que Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2625 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo ha estallado la guerra entre Visi y Benigna.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2626 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Andrea, finalmente, ha confesado a Nieves que sabe todos los detalles de la relación que ella y Vicente tuvieron en Miami. Algo que deja completamente sin palabras a Nieves.

Eladio no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para amenazar tanto a Ciriaco como a su familia. Y es que, si no dejan de buscar a Maribel, habrá consecuencias para todos. Además, veremos cómo Alberto descubrirá que Guillermo y Quintero son amigos, por lo que termina enfrentándose a ellos.

Manolita no puede más y se desahoga con Marcelino. 😖 #AmarEsParaSiempre https://t.co/WQLs31nGq8 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) May 22, 2023

Hugo no tardará en mentir a Rocío para no ir con ella, a un concurso, como pareja. Además, veremos cómo Joseba no se mostrará dispuesto a echarse atrás en cuanto a la amenaza a Nieves. Es el momento de coger las riendas de la situación para poder salirse con la suya, a la mayor brevedad posible.

Andrea se ve en la obligación de seguir los planes de Alberto, mientras que Rocío se enterará de que Hugo ha mentido. A pesar de todo, consigue a otro compañero para poder participar en el concurso. Todo ello mientras Fito se ha puesto en contacto con Lorenzo, por lo que él comienza a pensar que aún están a tiempo para salvar su historia. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.