Aitana vuelve a demostrar que los sueños se cumplen

Gracias a un conocido festival, Aitana vuelve a cumplir otro sueño

En los últimos días, Aitana ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram en la que ha contado con añoranza una bonita anécdota de su pasado a sus seguidores.

Actualmente hay poca gente en nuestro país que no conozca a la cantante catalana, pero hace poco más de año y medio, Aitana era una chica normal que iba a conciertos y a festivales para ver a sus ídolos en el escenario. Quien le iba a decir que su vida cambiaría dando un giro de 360º y que un día sería ella la que pisaría esos escenarios. Eso es lo que ha querido contar a sus seguidores en la publicación en la que explica que participará en el Festival de música Cap Roig de Palafurgell (Girona). Su próxima participación en el festival este verano, le ha llevado a recordar sus inicios subiendo covers a Instagram, cuando era solo una niña que soñaba con convertirse en lo que es hoy, gracias a su trabajo y a su indiscutible talento.

“Hace unos tres años, por el 2015, empecé a colgar algunos vídeos en Instagram cantando covers. Aquel verano contactó conmigo una empresa que quería invitarme al concierto de James Arthur en el festival @caproigfestival. Me hizo muchísima ilusión que por primera vez, gracias a mis pequeñas covers, me invitaran a un concierto.” Explicaba la cantante en la publicación.

El padre de Aitana, siempre ha confiado en su hija y ha tenido claro que llegaría lejos, por ello la interprete de ‘Vas a Quedarte’ también ha querido recordar una anécdota de las tantas en las que sus padres han mostrado lo mucho que creen en su hija “Un día mi padre le dijo a un chico de seguridad del recinto: «¿Sabes?, dentro de poco mi hija estará arriba en el escenario». Y yo me reía. Me hacía especial ilusión que mis padres creyeran tanto en mí aunque yo aún no lo hiciera.” Él también ha compartido una publicación mostrando lo orgulloso que está de los logros de su hija.

Ahora, tres años después, Aitana convertida en la artista revelación de nuestro país y sin parar de cosechar éxitos gracias a “Trailer” la primera parte de su disco, participará en el festival que sin saberlo, le dio la primera oportunidad en el que ahora es su mundo. Y es que los sueños están para cumplirlos.