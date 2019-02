J Balvin se deshace en halagos hacia Selena Gomez a raíz de su próxima colaboración, ‘I Can’t Get Enough’

Si hay algo que realmente nos gusta es ver que nuestros cantantes favoritos fusionan sus voces. Si eres fan de J Balvin, pero también lo eres de Selena Gómez, estás de enhorabuena, ¡van a sacar un tema juntos!

Todo empezó cuando el reguetonero colgó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparecen cuatro batas blancas, de la cuales una lleva su nombre, otra el de Selena y las dos restantes pertenecerían a los productores musicales Benny Blanco y Tainy. Junto a esta escribía ‘I can’t get enough’ (No tengo suficiente).

Tras esto, nacieron los rumores de colaboración, que se confirmaron cuando días después el colombiano publicaba otra imagen en la que aparece junto a los dueños de las batas en una misma cama, adjuntando: ‘I can’t get enough – 5AM pst Thursday 2/28’. Todo apunta a que la instantánea se sacó durante la grabación del videoclip del próximo single.

Más tarde y mientras los artistas invitados realizaban los ensayos para Premios Lo Nuestro 2019, que se celebrarán en Miami, J Balvin fue entrevistado para el medio ‘Entertainment Tonight’, donde afirmaba estar muy feliz de realizar esta colaboración y lanzó múltiples halagos a Selena Gómez: “Ella es increíble, es una gran persona. Estoy realmente feliz de que ella sea como es”. También confirmó que ella cantará en inglés, y que él realizaría su intervención en español; lo que les permitirá cubrir un espectro mayor de público.

We can’t get enough of @JBALVIN’s excitement for his upcoming collab with @SelenaGomez, @ItsBennyBlanco and #Tainy! 🔥 #ICantGetEnoughhttps://t.co/T40DzJhXCu

