Hailey Baldwin, la razón por la que Justin Bieber ha entrado en rehabilitación

Hailey Baldwin, la principal razón por la que Justin Bieber está luchando contra la depresión

Justin Bieber está pasando por un momento algo complicado a nivel personal. Y es que está pasando por una muy fuerte depresión. Hailey Baldwin está bastante involucrada en esta cuestión puesto que quiere hacer todo lo posible para que su marido esté recuperado lo antes posible.

De hecho, podría decirse que está utilizando todo lo que está a su alcance para conseguirlo. Y parece que lo está haciendo. Fuentes cercanas a la pareja han confesado que gracias a Hailey Baldwin, el propio Justin Bieber está recibiendo atención médica profesional constante y mental.

Si ofrecemos más detalles, la modelo ha sido la que “empujó” al cantante de ‘Let me love you’ a acudir a terapia. Esta depresión de la que hablamos está presente en su vida desde antes de que él y Hailey Baldwin volvieran a tener una relación sentimental. ¡Esta situación no es de ahora!

Lo que sí es cierto es que la modelo se preocupó bastante en los últimos días. ¿Cuál es la razón? Descubrió que los patrones de sueño de su marido habían cambiado de manera radical: “Ha estado durmiendo más de lo normal e intenta levantarse lo más tarde posible”, confesó la fuente a Entertainment Tonight.

Por ese mismo motivo, ella era consciente de que no podía ofrecerle la ayuda que necesitaba: “Lleva mucho tiempo buscando ayuda para la depresión, pero Hailey Baldwin sabía que necesitaba más”, aseguró la fuente cercana al matrimonio. Con lo cual, dicho y hecho.

Es un hecho que Hailey Baldwin no lo está pasando bien. Para ella es muy difícil ver a Justin Bieber sufrir por la depresión. La modelo no es más que un gran apoyo para él, pero sabe que no es una profesional y eso es exactamente lo que él necesita. Esperemos que el artista canadiense se recupere lo antes posible.