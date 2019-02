Sofía Suescun y María Jesús Ruiz comienzan su guerra: “Eres la niña de la peli de terror de los viernes”

Sofía Suescun y María Jesús Ruiz comienzan una guerra en 'GH Dúo'

Sofía Suescun y María Jesús Ruiz coincidieron en un reality previamente, concretamente en ‘Supervivientes 2018’. Eso sucedió hace unos cuantos meses pero ahora, después de todo lo vivido en Honduras, han vuelto a verse las caras en otro programa de televisión.

Lo han hecho en ‘GH Dúo’, ambas con sus respectivas ex parejas. Contaban con esa complicación, pero lo que no sabían es que volverían a enfrentarse entre ellas tal y como ocurrió en repetidas ocasiones en la isla. Todo explotó cuando Sofía Suescun, como inmune junto a Alejandro Albalá, decidió nominar directamente a María Jesús utilizando su poder de “intercambio”.

La ex Miss España supo de esto en el programa del martes. Se lo esperaba, pero le sorprendió tener la certeza. Con lo cual, se enfrentaría a la decisión del público que, finalmente, prefirió que María Jesús Ruiz se quedara frente a Candela Acevedo. Una vez el resto de compañeros supieron esto, la discusión comenzó.

Jorge Javier Vázquez preguntó a Sofía Suescun por qué no se había levantado a felicitar a María Jesús Ruiz. Ella aseguró que no lo sentía y que si lo hiciera sería una cosa muy falsa. La modelo no se sorprendió de ese gesto puesto que se lo esperaba. Lo que no entendía era por qué la de Pamplona tenía esa inquina con ella.

“Qué maldad tienes en ese cuerpo”, comenzó a decir María Jesús. Pero hubo algo que nos marcó a todos: “Eres la niña de la peli de terror de los viernes”. ¡Casi nada! Sofía Suescun guarda muchísimo rencor a María Jesús Ruiz tras su paso por ‘Supervivientes 2018’. No dejó todo lo malo en la isla, sino que lo trajo a Guadalix de la Sierra.

Como era de esperar, se dieron los tres puntos de la nominación entre ellas. María Jesús Ruiz tenía claro que Sofía Suescun debería, de una vez por todas, estar en la palestra como lo han estado todos. La audiencia decidiría quien de las dos (y del resto de compañeros) merece continuar en esta aventura. ¡La guerra está más viva que nunca!