Sánchez Romero Carvajal y Barracuda MX llevan el sabor de Jabugo al taco mexicano

Sánchez Romero Carvajal y Barracuda MX, de la mano del chef Roberto Ruiz, se unen para llevar el sabor de Jabugo al universo del taco, uno de los grandes iconos de la gastronomía mexicana.

El alma culinaria de estas propuestas reside en el jamón de bellota 100% ibérico Sánchez Romero Carvajal, un símbolo de nuestra gastronomía que aporta a cada taco una complejidad única. Elaborado de forma artesanal en Jabugo y curado durante más de tres años, este producto de excepción se convierte en el hilo conductor de dos recetas exclusivas:

Taco de presa ibérica a la brasa, jabuguitos y lascas de jamón Sánchez Romero Carvajal. Una sugerente combinación servida sobre tortilla de trigo con queso Arzúa, presa ibérica a la brasa, jabuguitos y salsa de chile morita, naranja y Jerez. En esta versión, el jamón se presenta en finas lascas, manteniendo intacta su pureza, untuosidad y sabor original. Al contacto con los ingredientes calientes y la cremosidad del queso, la grasa rica en ácido oleico del ibérico se funde delicadamente, liberando matices de frutos secos que armonizan a la perfección con el toque ahumado y cítrico de la salsa.

Taco de carrillera ibérica al pastor. Una propuesta que reinventa este gran clásico de la cocina mexicana, uniendo la melosidad de la carrillera al pastor con el frescor de las cebollitas encurtidas y el punto dulce de la piña rostizada. Aquí, el jamón de Sánchez Romero Carvajal se transforma en un sorprendente crujiente que potencia al máximo la intensidad de sus sabores y concentra sus notas salinas. Este sutil toque maestro aporta una textura crujiente y dinámica que contrasta de forma idílica con el resto de los ingredientes, elevando el bocado y renovando la receta tradicional sin perder su esencia original.

Para Roberto Ruiz, chef de Barracuda MX, la clave de esta combinación está en el equilibrio. “Una buena tortilla de maíz, una salsa con carácter, algo fresco y, a partir de ahí, puedes jugar muchísimo”, explica. Para el chef, el taco permite explorar distintas combinaciones siempre que “los sabores tengan sentido juntos y el producto sea el protagonista”. En este caso, trabajar con los ibéricos de Sánchez Romero Carvajal supone, además, “un privilegio” y una oportunidad para llevar un producto de esta calidad al terreno de la cocina mexicana.

El taco perfecto también se puede hacer en casa

Pero esta colaboración no se queda en la mesa de Barracuda MX. Sánchez Romero Carvajal invita a llevar la experiencia a casa y a poner en práctica algunos de los secretos de Roberto Ruiz para preparar un taco digno de restaurante.

Para el chef, todo empieza por “invertir en un buen producto”. A ello se suma una tortilla de maíz de buena calidad y siempre caliente, además de encontrar el equilibrio entre sabores: “algo sabroso, algo fresco, una buena salsa y un punto de acidez y picante”.

También hay un detalle que puede marcar la diferencia: el momento de servir el taco. Tener la tortilla caliente, la carne recién hecha y todos los complementos preparados para montar y comer inmediatamente es fundamental. “Cuando tienes un producto tan bueno como los de Sánchez Romero, creo que lo mejor que puedes hacer es no complicarlo demasiado”, señala.

Porque, para Roberto Ruiz, un buen taco no necesita demasiados ingredientes, sino los adecuados. “Para mí, que tenga personalidad. Que cuando le des un bocado haya diferentes cosas pasando, pero que todo esté en equilibrio”, apunta.

Esa misma idea de poner el producto en el centro es la que lleva a Sánchez Romero Carvajal a explorar nuevos territorios gastronómicos. Tras su encuentro con la pizza, ahora llega el taco: otra cultura, otra cocina y otra manera de disfrutar del jamón 100% ibérico, con un mismo objetivo: seguir llevando el producto de Jabugo a nuevos lugares de la gastronomía nacional e internacional.

Un plan gastronómico para celebrar Día de Muertos

La colaboración entre Sánchez Romero Carvajal y Barracuda MX podrá disfrutarse hasta el 15 de diciembre, convirtiéndose también en un plan perfecto para celebrar Día de Muertos, una de las fechas más especiales del calendario mexicano.

Durante Día de Muertos, México se llena de planes alrededor de la gastronomía: mesas compartidas, restaurantes, mercados y propuestas especiales que celebran la cocina y la tradición. Barracuda MX se suma a este espíritu con dos tacos que llevan el producto 100% ibérico de Sánchez Romero Carvajal a una de las grandes expresiones de la cocina mexicana.