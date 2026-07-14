La AEMET pide extremar las precauciones hoy a partir de esta hora por tormentas y granizo: alerta amarilla en Galicia

A partir de esta hora la AEMET pide extremar precauciones por tormentas y granizo que activarán la alerta amarilla en Galicia. No toda España se verá obligada a estar pendientes del cielo, la situación puede complicarse por momentos, de tal forma que tocará prepararse para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos afectará de lleno. Es hora de conocer lo que podría pasar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto puede afectarnos de lleno, en unas horas en las que el país se dividirá en dos.

Por un lado, tendremos una zona en la que tocará luchar contra las altas temperaturas que tenemos por delante y que, sin duda alguna, pueden convertirse en un problema para muchos. Lo que tenemos por delante en estos días es un giro radical en el norte del país que verán cómo llega una nueva oleada de tormentas que harán que la temperatura y la situación cambie por momentos en estos días. La AEMET no duda en pedir que se extremen las precauciones, a partir de hoy a esta hora, todo puede cambiar en Galicia.

Pide extremar precauciones la AEMET a partir de esta hora

Estamos viendo llegar una serie de situaciones que, sin duda alguna, nos sumergirán en lo peor de un cambio de tendencia que se complica por momentos y que nos aleja de lo que sería habitual en estos días. Lo que puede pasar lo complica todo por momentos y nos aleja de un verano repleto de estabilidad.

Siendo uno de los periodos del año en los que las lluvias prácticamente desaparecen, las altas temperaturas de estos días nos han situado en un cambio de ciclo para el que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Las lluvias pueden hacer acto de presencia con una intensidad para la que deberemos estar preparados. Es hora de saber qué nos espera a partir de esta hora y la manera en la que la AEMET activará determinadas alertas. Tendremos que ver llegar un importante cambio para el que quizás no estamos preparados. Este tiempo que llegará a partir de esta hora, golpeará con fuerza una Galicia que verá cómo se activa una alerta amarilla ante el riesgo que tenemos por delante y que puede ser esencial que tengamos por delante.

Tormentas y granizo activan la alerta amarilla

Una alerta amarilla nos hace estar muy pendientes de un cielo que puede traernos más de una sorpresa del todo inesperada. Con un giro radical que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Es hora de preparar el paraguas, cuando pensábamos que nada podría hacernos volver atrás en el tiempo, parecerá que ya volvemos a la primavera o descubrimos el otoño antes de tiempo.

Tal y como nos explican en esta previsión de la AEMET: «Cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, con nubes bajas en los litorales y abundante nubosidad de evolución en el interior. Lluvias débiles y algún chubasco en el oeste y norte de A Coruña. Al final del día, probables chubascos fuertes acompañados de tormenta en la montaña de Lugo, sin descartarlas en A Mariña. Temperaturas en ligero ascenso, poco marcado o sin cambios en el litoral de A Coruña. Viento flojo de componente sur en el litoral, salvo flojo de componente este en A Mariña; en el interior, viento flojo variable».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos fuertes al final del día acompañados de tormenta en la montaña de Lugo, sin descartarlas en A Mariña. Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que se mantenga un tiempo marcado por la estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes medias y altas. Únicamente la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en Galicia y área cantábrica occidental. Nubosidad baja matinal en el Cantábrico oriental, alto Ebro, este de Cataluña y Mallorca con una tendencia a despejar. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en los tercios norte y este peninsulares con posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en Asturias y nordeste de Galicia donde es probable que sean fuertes y vayan con granizo. Con menor probabilidad también podrían ser localmente fuertes en puntos del interior este peninsular. Probables bancos de niebla matinales dispersos en el Cantábrico, alto Ebro, Galicia, este de Cataluña y Mallorca, con presencia de calima en el extremo oriental de la Península y en Baleares. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país, si bien de forma ligera las mínimas. Únicamente se esperan descensos de las propias mínimas en Navarra. Se espera sobrepasar los 35 grados en Baleares y amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular, incluso pudiendo llegar a los 40 en zonas del tercio nordeste así como en puntos del interior sureste e incluso de Mallorca. Se prevén noches tropicales en el Mediterráneo y el tercios nordeste y sureste peninsulares, así como en puntos de la meseta Sur».