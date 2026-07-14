Cielo poco nuboso en toda la provincia de Barcelona, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, aunque se prevé un ligero descenso de las máximas en la costa. Viento flojo que variará a componente sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El cielo se presentará como un lienzo azul despejado a primera hora de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y los 32 de máxima, mientras el sol, que hará su aparición a las 6:30, se alzará con fuerza. Sin embargo, aunque se prevé un día seco con poco riesgo de lluvia, un viento suave de hasta 10 km/h soplará desde el sureste, aportando una brisa fresca que hará más llevadero el calor.

A medida que avance la tarde, el sol se mantendrá como protagonista y la sensación térmica podría alcanzar los 35 grados. La humedad, que será del 60% por la tarde, puede generar un ambiente un poco pesado, pero se disfrutará de una hermosa luz hasta la puesta del sol a las 21:23. Así, esta jornada en Barcelona promete ser calurosa, pero bastante agradable para disfrutar al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y vientos fuertes

En L’ Hospitalet de Llobregat, el día arranca con cielos grises que presagian cambios y movimientos en el aire. Mientras el sol asoma tímidamente a las 06:30, el ambiente se torna intenso, anticipando vientos fuertes que comenzarán a arremolinarse en la tarde, trayendo consigo una sensación térmica que podría alcanzar los 34 grados.

La mañana se mostrará relativamente tranquila, con temperaturas que rondarán los 24 grados, pero a medida que avanza el día, un descenso notable en la temperatura y probabilidades de lluvia podrían alterar esta calma. Con ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, se recomienda salir bien preparado; mejor no olvidar el paraguas.

Cielo despejado para disfrutar al aire libre en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar de la mañana sin preocuparse por la lluvia, ya que las probabilidades son prácticamente nulas. La temperatura mínima se sitúa en 23 grados, pero la sensación térmica podría sentirse un poco más intensa debido a la humedad que alcanzará el 95%. A medida que avance el día, el viento soplará del sureste a unos 15 km/h, aunque se esperan algunas ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que le dará un toque fresco a la tarde.

Por la tarde, el calor se hará notar, alcanzando una máxima de 31 grados que, combinada con la alta humedad, dará como resultado una sensación térmica de hasta 35 grados. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con la salida del sol a las 6:29 y su puesta a las 21:23, lo que nos brinda unas largas 14 horas de luz. Es ideal para actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado ante la calidez del ambiente.

Cielos despejados y viento suave en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que alcanzarán un máximo de 34°C. A lo largo de la jornada, el viento soplará suavemente desde el sureste, aportando un ambiente fresco, sin probabilidades de lluvia.

Este es un día ideal para salir a pasear y disfrutar de las calles de la ciudad. Aprovecha la tranquilidad del entorno para realizar actividades al aire libre, ya sea en el parque o disfrutando de una terraza y relájate bajo el sol templado.