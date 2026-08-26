Vox plantará a Sira Rego en la reunión para el reparto de los menas de Ceuta e impugnará cada expediente

Los vicepresidentes de Vox en Extremadura, Óscar Fernández; Castilla y León, Carlos Pollán, y Aragón, Alejandro Nolasco, no acudirán a la Conferencia Sectorial de Infancia que ha sido convocada para este jueves por parte del ministerio que dirige Sira Rego. En la reunión se tratará el traslado a la Península de los menores inmigrantes que llegaron a Ceuta en la invasión del pasado 30 de julio.

Los dirigentes de Vox han trasladado a Rego que no participarán en el encuentro y han avanzado que impugnarán judicialmente cada expediente que no implique el retorno de los menores a Marruecos.

En la misiva, destacan su «negativa al acuerdo propuesto y a cualquier reparto» de menores inmigrantes desde Ceuta al territorio peninsular.

En las misivas, solicitan que conste en el acta de la reunión su veto expreso «a cualquier reparto de menas» desde Ceuta «hacia cualquier parte del territorio nacional». Además, los representantes autonómicos, argumentan que las comunidades donde gobiernan se encuentran en situación de «saturación».

De la misma manera, indican que la competencia en materia de extranjería y fronteras corresponde en exclusiva al Estado. En este sentido, sostienen que mientras el Ejecutivo central no incoe y resuelva los expedientes de retorno o reunificación familiar conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, trasladar a los menores a otras regiones «carece de fundamento» y «dificulta materialmente la localización de sus progenitores».

«Reparto caprichoso»

Del mismo modo, critican el «reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario» del Gobierno sobre los menores migrantes que se encuentran en Ceuta, que «no supera el más elemental juicio de proporcionalidad».

«¿Es verdaderamente necesaria y la menos restrictiva la medida consistente en trasladar a un menor desde Ceuta a 800 kilómetros de su familia cuando existe una alternativa menos disruptiva cual es la de mantenerlo provisionalmente en Ceuta durante las pocas semanas necesarias para culminar el expediente individual de reunificación, cerca del punto fronterizo donde ha de realizarse la unificación? Cualquiera que no obtenga un beneficio político o económico de ese traslado, dirá que no», exponen.

También aluden a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU para defender que el «interés superior del menor» implica primar su permanencia en la familia y entorno de origen.

Alerta del CNI

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, se ha referido este miércoles a la crisis migratoria y ha considerado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) «estaba alertado» de que Ceuta «iba a ser invadida», pero el Gobierno «no hizo nada», por lo que ha pedido su dimisión «en bloque».

La portavoz de Vox se ha referido a la divergencia entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre si el CNI informó sobre los movimientos en Ceuta y ha tildado la situación de «espectáculo bochornoso».

Más allá de esto, Rodríguez de Millán cree «un insulto a la inteligencia» que se intente hacer creer que el CNI «no estaba alertado» de la situación en la ciudad autónoma, y considera que es el Gobierno el que no tomó ninguna medida para atajar la entrada masiva de inmigrantes. «Lo sabían y no han hecho nada, algún día sabremos qué tiene Marruecos sobre el PSOE y qué le debe el PSOE a Marruecos», ha ahondado.

Así, ha despreciado las explicaciones que el presidente, Pedro Sánchez, pueda ofrecer en el Congreso la próxima semana. «Las explicaciones en sede parlamentaria ya no son suficientes», ha dicho. Así, ha pedido directamente la dimisión del Ejecutivo «en bloque» por «dejar abandonados» a los españoles y que sean juzgados «por traición».

Además, ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por no interrumpir sus vacaciones ante la crisis en Ceuta. «Que sea juzgado por traición», ha rematado.