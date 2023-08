Las reacciones en Vox a la dimisión de Espinosa de los Monteros: «Muchas gracias por tu entrega»

La marcha de Iván Espinosa de los Monteros de la dirección de Vox y de la política ha generado multitud de reacciones entre dirigentes y ex dirigentes de la formación liderada por Santiago Abascal. En su despedida, Espinosa de los Monteros ha señalado que abandona por «motivos personales y familiares», al tiempo que ha agradecido a Abascal su confianza en él desde que comenzara su andadura en Vox. «El Parlamento pierde a un gran portavoz. Pero el partido mantiene a un afiliado de lujo que seguro que todavía tiene mucho que aportar», ha afirmado Abascal como agradecimiento al que fuera su portavoz en el Congreso.

«Con todo lo que hemos pasado juntos… tengo el convencimiento de que lo mejor está por venir, y que participarás muy activamente en ello. En cualquier caso , muchas gracias por tu entrega . Nada de adioses. Hasta pronto», ha apostillado el líder de Vox tras la rueda de prensa protagonizada por Iván Espinosa de los Montero para explicar su salida de la política.

El vicepresidente y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha lamentado que se tenga que «despedir de un amigo». «Hoy se despide un amigo, compañero y patriota, voz de las convicciones de millones de españoles durante estos años. Gracias y toda la suerte, Iván», ha señalado Buxadé en redes sociales para agradecer Iván Espinosa de los Monteros su labor en la formación.

El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha lamentado «las razones» que han provocado la dimisión de Espinosa de los Monteros. «Has luchado sin descanso desde la fundación de VOX con lealtad, con generosidad y con sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo. Seguiremos luchando por los mismos principios y valores por los que juntos pusimos en marcha este proyecto al servicio de España y de la libertad. Siempre a tu lado. Gracias», ha defendido el también diputado en el Congreso y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

Víctor Sánchez del Real, el ex diputado de Vox que no repitió en las listas electorales del 23J, también ha colgado un mensaje en redes sociales como agradecimiento a la labor realizada por Iván Espinosa de los Monteros. «Ha sido un honor romper brecha a tu lado. Con la complicidad de quienes no tienen ni que hablar para avanzar juntos. Frente a tantos que no creían y se iban o venían dando lecciones cuando ‘ya salimos en la tele’. Por eso, contigo, siempre. Donde sea. Como sea. Cueste lo que cueste otra vez.», ha indicado.

Macarena Olona, la que fuera ex dirigente de Vox y candidata a la Junta de Andalucía en las elecciones de 2022, también se ha pronunciado sobre la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros. «Hoy sólo diré algo. El silencio que he mantenido por mi no lo mantendré si el acoso lo sufre él. Porque en la salida todo son buenas palabras. El acoso organizado llega después. Recordadlo cuando estéis descorchando la botella: 19», ha sostenido Olona.

