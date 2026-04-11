Los sindicatos policiales quieren llenar la Puerta del Sol para exigir al Gobierno salarios y pensiones dignas

Ya hay día y hora para otra manifestación convocada por los sindicatos policiales ante la persistente negativa del Ministerio del Interior de atender las reivindicaciones que llevan años –muchos– planteando los agentes de la Policía Nacional, como también la Guardia Civil: equiparación salarial con las policías autonómicas, pensiones dignas y el reconocimiento del ejercicio policial como profesión de riesgo. Los convocantes aspiran a que sea una concentración «masiva». Tendrá lugar en la madrileña Puerta del Sol, el próximo 18 de abril (sábado) a las 12:00 horas.

Ha sido convocada por los sindicatos policiales Jusapol y Jucil junto a Jupol. Se ha adherido el sindicato de funcionarios CSIF y se han unido la organización profesional Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), y las asociaciones Nuestro Corazón por Bandera y Policías Siglo XXI.

Los organizadores llaman a que a esta concentración no sólo acudan miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sino también ciudadanos en general, «porque son unas reivindicaciones de justicia que afectan a toda la sociedad», indican las entidades convocantes.

Las reclamaciones vienen de lejos. Algunas de ellas desde hace décadas, pero los sindicatos policiales no recuerdan un ministro que durante tantos años y tantas veces les haya ignorado en sus peticiones: Fernando Grande-Marlaska, a punto de cumplir ocho años al frente del Ministerio del Interior con Pedro Sánchez de presidente.

«Queremos llenar la Puerta del Sol, queremos que sea un clamor colectivo para que, de una vez por todas, se acabe con el vergonzoso y discriminatorio trato que durante tantos y tantos años se nos está dando a los miembros de la Policía Nacional, en un agravio comparativo indecente respecto a las policías autonómicas e incluso a policías locales de ciertas grandes ciudades», explican a OKDIARIO desde el sindicato policial Jusapol.

La concentración tendrá lugar escasos días después de que este periódico destapara que, mientras el Gobierno de Sánchez ignora esas reivindicaciones y mantiene bajo mínimos –en efectivos y en medios materiales– a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, en los últimos cinco años el Ejecutivo ha engordado a los Mossos con 1.500 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado.

Esto no sólo ha permitido disparar el número de efectivos de los Mossos –3.700 más en siete años, mientras faltan 20.000 policías nacionales y guardias civiles– sino, también, financiar con dinero del Estado que la Generalitat mejore los sueldos y jubilaciones anticipadas de sus policías autonómicos. El ventajoso trato se extiende también a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, que también ha venido disfrutando de ventajosos tratos económicos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.