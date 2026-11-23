La Seguridad Social debía unos 27.400 millones de euros en mayo de 2018, justo antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. El 30 de septiembre de 2026 debía 136.176 millones. En poco más de ocho años de Gobierno socialista, el sistema ha acumulado cerca de 109.000 millones de deuda adicional y debe casi cinco euros por cada uno que debía cuando Sánchez asumió la Presidencia.

Sólo en los últimos doce meses, la deuda de la Seguridad Social ha crecido cerca de 10.000 millones de euros. El avance de septiembre, que el Banco de España publicó el 17 de noviembre, cifra la subida interanual en el 7,9%, más del doble del 3,4% registrado por el conjunto de las administraciones públicas. Al cierre del tercer trimestre, la deuda acumulada por la Seguridad Social equivalía al 7,7% del PIB español.

El Banco de España identifica el origen del último incremento. El Estado ha vuelto a prestar dinero a la Tesorería General de la Seguridad Social para cubrir la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Esos créditos permiten atender los pagos del sistema, pero dejan una obligación pendiente de devolución que se acumula a las de ejercicios anteriores.

Sánchez heredó un sistema que ya recurría a esa vía de financiación. Los Presupuestos de 2018 contemplaban un préstamo estatal de casi 15.200 millones de euros para la Seguridad Social. Ocho años después, su Gobierno sigue utilizando el mismo mecanismo. De los 136.176 millones que el sistema adeudaba en septiembre, cuatro de cada cinco euros se han acumulado desde que Sánchez llegó a La Moncloa.