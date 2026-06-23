El PSOE y sus socios rechazan que se cuente el voto por correo en una urna distinta como proponía Vox

El PSOE y sus socios han rechazado la propuesta de Vox para que, a partir de las próximas elecciones, se instale una urna distinta para el voto por correo en los colegios electorales. Por su parte, tanto el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC) se han abstenido en esta reforma legislativa de la formación que lidera Santiago Abascal.

Para Vox, esta medida permitía «evidenciar la manipulación del voto por correspondencia» en caso de producirse, al poner el foco en la correlación entre el voto por correo y el presencial, entre los que es esperable, señalan, «proporcionalidad».

Sin embargo, el resto de los grupos, incluido el PP, han considerado que con el sistema actual de voto por correspondencia, «no existe riesgo de fraude» y que el recuento por separado suponía «poner en riesgo la confidencialidad de los votos por correo», sobre todo, en poblaciones pequeñas.

La propuesta de Vox que ha defendido el diputado por Badajoz, Ignacio de Hoces, este martes exigía la modificación de dos artículos del Régimen Electoral General (LOREG). En concreto, del art. 88.2, para incluir la nueva urna del voto por correo y que los vocales anoten el nombre de estos electores en la lista enumerada de votantes. Así como la modificación del art. 97 de la LOREG, para que el «escrutinio del voto remitido por correspondencia» se efectúe «de manera independiente al del voto presencial».

En su defensa de la iniciativa, Hoces ha explicado que la reforma de la LOREG propuesta por Vox tiene como finalidad reforzar la identificación del votante, la cadena de custodia del voto por correo y los mecanismos de control y trazabilidad del proceso electoral.

Según ha expuesto, el objetivo es incorporar a la ley garantías que eviten que estos elementos dependan de instrucciones administrativas o cambios puntuales, asegurando así la integridad del sistema.

Para Vox esta era una medida de mínimos, es decir, una propuesta para encontrar el refrendo en el resto de los grupos que permitiera mejorar el sistema actual de votación para hacerlo «más garantista». Los Abascal sostienen que Sánchez está dispuesto a «cualquier cosa para mantenerse en el poder», incluso un «pucherazo», auspiciado por la Ley de Nietos y al falta de custodia en el voto por correo.

«Pedro Sánchez es don Pedro el Cacique, porque es el arquitecto del mayor cambio de censo electoral provocado y también el arquitecto de la opacidad electoral. O dicho en otras palabras, Pedro Sánchez es el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen de 1978», ha denunciado Hoces.