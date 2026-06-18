El PSOE no protestó hace 22 días cuando el Senado votó a favor de que Sánchez convocara elecciones ya

El PSOE no protestó hace sólo 22 días cuando el Senado debatió y votó a favor de una moción del PP que instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar por finalizada la legislatura. Este silencio de los socialistas contrasta con el veto que realizaron junto a Sumar el pasado martes en la Mesa del Congreso de los Diputados, donde tienen la mayoría, para impedir la tramitación de dos enmiendas de PP y Junts que buscaban propiciar una votación para exigir a Sánchez elecciones ya.

En concreto, aquella iniciativa del PP fue registrada el pasado 20 de mayo y debatida y votada en el Pleno del 27 de mayo, como una moción por la que «se reprueba la conducta del Gobierno ante los casos de corrupción que le afectan y se le insta a asumir responsabilidades políticas por los mismos», según rezaba su título.

En su parte dispositiva, uno de los puntos aprobados como mandato parlamentario al Gobierno recoge lo siguiente: «El Senado… 4. Insta al Gobierno a actuar conforme a las reglas democráticas a las que está obligado y, por tanto, a asumir sus responsabilidades políticas poniendo fin, mediante los procedimientos previstos en la Constitución, a la actual situación de bloqueo y permitiendo así la formación de un nuevo Gobierno que cuente con el respaldo de una mayoría social y parlamentaria».

Previamente, antes de ser elevada al Pleno, esta moción pasó por el filtro de la Mesa del Senado celebrada el 26 de mayo, donde la nota de los letrados de la Cámara Alta propuso –y así lo acordó el órgano de gobierno del Senado– «admitir a trámite» la iniciativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento del Senado, incluirla en el orden del día de la sesión plenaria correspondiente, «dar traslado de la misma» al Gobierno, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la Comisión General de las Entidades Locales y a los portavoces de los grupos parlamentarios, así como «publicar en la página web del Senado».

Según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO, ninguno de los integrantes del PSOE en la Mesa del Senado (Concepción Andreu, María de los Ángeles Luna y Francisco Manuel Fajardo) puso «objeción alguna» a la tramitación de esta moción, pese a que uno de sus puntos instaba al jefe del Gobierno a convocar elecciones para propiciar un cambio de Gobierno.

Esta actitud del PSOE en la Cámara Alta choca con la mantenida en la Mesa del Congreso, donde los socialistas se acogieron al argumento de que la convocatoria de elecciones «no es competencia del Congreso», sino que es una «decisión exclusiva del presidente del Gobierno», evitando así que se votara en el Pleno.

Cuando la moción del Senado salió aprobada, la reacción del Grupo Popular que dirige Alicia García en el Senado, subrayó la necesidad de una convocatoria electoral, potestad de Pedro Sánchez. «Rodeado de corrupción y sin apoyos parlamentarios, con sus socios abandonándole a su suerte. ¿A qué espera Sánchez para dar la palabra a los españoles?», enfatizaron los populares.

PNV y Junts se abstuvieron

Asimismo, el PP destacó el hecho de que PNV, Junts y Coalición Canaria y Geroa Bai, entre otros, se abstuvieran, rechazando apoyar al Gobierno de Sánchez en un momento donde los escándalos le acorralan. «Los socios de Sánchez han empezado a soltarle la mano. La corrupción está sobrepasando a Sánchez y parece que también está arrollando a su Gobierno», incidieron desde el Grupo Popular en la Cámara Alta.

Entretanto, el PP registró este miércoles en el Senado la misma enmienda de Junts vetada por PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso para exigir a Sánchez que convoque generales anticipadas. Un texto incluido en una moción que saldrá adelante, sin carácter vinculante, pero como otro importante mandato parlamentario al líder del Ejecutivo, puesto que los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Si bien el PP registró el martes en el Congreso su propia enmienda, 35 minutos antes que la de Junts, a una moción de su grupo sobre la «debilidad» del Gobierno, para exigir así la disolución de las Cortes, finalmente los populares de Alberto Núñez Feijóo han incluido en su moción del Senado el mismo texto que la enmienda de Junts, en lo que puede interpretarse como un guiño de cara a futuros intereses comunes.

En el último punto de la moción, el PP incorpora la enmienda del partido de Carles Puigdemont, que dice así: «El Senado de España… 5. Insta al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».

En cuanto a la autoenmienda que presentó el Grupo Popular de Ester Muñoz en el Congreso, el texto recogía lo siguiente: «El Congreso… 5. Insta al Gobierno de España a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido a la situación de bloqueo político que atraviesa, y a que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político».