El PSOE se enfrenta a la huelga indefinida de médicos en Navarra tras agitarla en Madrid contra Ayuso

El PSOE se las prometía felices cuando los sanitarios se echaron a la calle en Madrid contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, unos meses más tarde la huelga de sanitarios ya ha llegado a Navarra, donde gobierna la socialista María Chivite. Los profesionales médicos de la Comunidad Foral han decretado paros indefinidos hasta que se solucione la situación en la que se encuentra la sanidad pública. Paros que van para largo: los médicos, reunidos con el Gobierno navarro, consideran que las condiciones que les han ofrecido en la negociación «empeoran» incluso su situación actual.

Tras meses impulsando y apoyando una huelga politizada de sanitarios en Madrid, aplicando unos servicios mínimos en centros de atención primaria insuficientes para cubrir las necesidades de los madrileños, el PSOE se enfrenta a su propia medicina. Ya le ocurrió en Cantabria y, desde esta semana, en Navarra.

La Comunidad Foral que preside Chivite afronta así una huelga indefinida de facultativos convocada por el Sindicato Médico de Navarra, después de que las negociaciones que han mantenido en las últimas semanas el departamento de Salud del Gobierno foral y la organización sindical hayan derivado en una ruptura.

«Empeoramiento»

El Sindicato Médico de Navarra (SMN), convocante de estos paros, se ha reunido esta semana con el departamento de Salud del Gobierno foral para conocer cuáles son las condiciones que ofrece el ejecutivo socialista para desatascar la huelga. Los resultados no son los esperados: «Han vuelto a presentar de nuevo la oferta remitida el 30 de enero, con un empeoramiento respecto a la inicial a pesar de que ya se les comunicó en la primera reunión que era insuficiente». Consideran que las respuestas del Partido Socialista de Navarra «siguen siendo insuficientes y poco factibles a corto plazo».

Según la organización sindical, «la consejera de Salud, Santos Induráin, no ha dejado de repetir en los medios que Salud tiene la mano tendida. Sin embargo eso no se materializa en cambios de la propuesta inicial». Añaden que «durante toda su legislatura no ha habido una predisposición a mejorar realmente las condiciones tanto laborales como retributivas del colectivo médico por parte del equipo actual».

«Han pasado más de 3 años y en los últimos presupuestos recién aprobados no se ha contemplado ninguna partida para este apartado; por eso nos hemos visto obligados a realizar ahora la huelga, antes de que termine el mandato de este Gobierno que firmó el compromiso», aseguran.

«Mientras no se corrija esta desigualdad (entre estamentos médicos) será difícil que Navarra sea una comunidad competitiva y atractiva y se favorecerá la falta de médicos que repercute tanto en la peor atención a los pacientes como en la sobrecarga laboral de los médicos que seguimos trabajando en nuestra comunidad», concluyen.

Doble rasero

Lo que vale en otras comunidades autónomas, no vale en la Comunidad de Madrid. Los sindicatos sanitarios en la región de Isabel Díaz Ayuso muestran su cara más combativa, a pesar de que el Gobierno de la Puerta del Sol les hace ofrecimientos mejores a los que trasladan Ejecutivos de otras comunidades autónomas. Aunque el seguimiento es mínimo, los sindicatos persisten en sus huelgas únicamente en dos regiones del PP: Andalucía y Madrid.

Día tras día los sindicatos de los sanitarios en Madrid tratan de montar ruido contra el Gobierno regional de Ayuso. Esta semana han organizado un encierro porque dicen que la Comunidad no quiere negociar. Sin embargo, lo cierto es que rechazan sistemáticamente las propuestas de mejoras que pone sobre la mesa el equipo del consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero.

La constatación de que en otras regiones aceptan los planes de los gobiernos autonómicos ha llevado precisamente este viernes a Isabel Díaz Ayuso a dar la voz de alarma. En unas declaraciones a la prensa desde Fitur, la dirigente autonómica ha señalado que «la huelga política sanitaria tiene un seguimiento del 4% de seguimiento, intentan prolongarla sin sentido». «Se han desconvocado en comunidades socialistas y se mantienen en las del Partido Popular. Desconvocan por avances en esas comunidades que ya les hemos ofrecido aquí», ha denunciado la del PP para evidenciar que estas protestas están teledirigidas por los partidos políticos de izquierda que quieren desgastar a la derecha hasta las elecciones.