La protesta contra la primera visita oficial de la Princesa de Asturias y Gerona, doña Leonor, a esta última provincia, no ha logrado reunir ni a medio centenar de personas. Una cifra ridícula pese a que la manifestación estaba convocada por varias entidades como la ANC, Òmnium Cultural, los CDR y el Consell per la República y se celebraba en una de las localidades más independentistas del interior catalán: Figueras. La alcaldesa Agnès Lladó (ERC) ha plantado a la hija de los reyes y no ha acudido a la recepción.

Los manifestantes se habían citado frente a la Torre Galatea del Museo Dalí de Figueras, lugar que visitan a esta hora la heredera al trono, su hermana la infanta doña Sofía y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Los Mossos d’Esquadra, sin embargo, les han obligado a separarse varios metros más abajo, cerca de La Rambla. Todo para evitar posibles altercados, ya que a la misma hora se estaba produciendo otra manifestación de constitucionalistas que aplaudían la visita.

El de este domingo, protagonizando así su primer acto en esta zona de Cataluña, en un movimiento también de la Casa Real para normalizar las relaciones con este territorio, en una de los actividades previas a la gala de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona que se celebrará mañana en Cornellà de Llobregat. Un año más la FPdGi tiene que irse fuera de Gerona por el impedimento por parte de la alcaldesa Marta Madrenas, de JXCat, a ceder un espacio al que acudan los reyes. Tras la visita las dos hermanas se han reunido con jóvenes emprendedores.

El primer acto en solitario al que acudió la princesa Leonor se celebró en el Instituto Cervantes y la heredera al trono fue recibida con aplausos y vítores por las decenas de personas que allí se encontraban para mostrarle su apoyo. «El futuro es Leonor» y «¡Viva el Rey y viva la Princesa!» fueron algunos de los lemas que se corearon en ese primer acto doña Leonor.