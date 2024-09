La Alianza He for She (Él para ella) integrada en ONU Mujeres ha premiado a Pedro Sánchez por «su compromiso por la igualdad de género y su lucha en los avances del movimiento feminista». La entrega del galardón Champion Mundial ha sido esta noche en Nueva York, durante una cena en la sede de las Naciones Unidas.

Pedro Sánchez ha vendido en ONU Mujeres el feminismo woke en un foro que desconoce que su Gobierno ha dejado en zozobra a más de 1.000 mujeres que han visto cómo ha beneficiado a más de 1.200 violadores y abusadores sexuales gracias a su fallida ley del sólo sí es sí.

Pero eso no ha sido obstáculo para que Sánchez lanzara sus proclamas de feminismo de manual, porque ha dicho que el Gobierno de España seguirá legislando con ideario feminista. Ha asegurado también que «España seguirá enmarcada en una política exterior feminista, lo que implica un activismo feminista en nuestras relaciones internacionales, promoviendo los derechos de géneros y la raridad paridad en el mundo entero».

En este sentido, ha subrayado la defensa de los derechos de las mujeres como una de las «principales líneas de actuación» del Gobierno y una de las «principales prioridades» de la agenda política.

Por ello, se ha comprometido a seguir promoviendo la alternancia de género en los más altos cargos de Naciones Unidas y seguir avanzando en la paridad e igualdad. «El cálculo es muy simple: si las mujeres son la mitad de la población mundial, deberían de representar la mitad de los gobiernos y parlamentos, la mitad de los consejos de administración de las empresas de mayor envergadura, la mitad de los puestos de responsabilidad en cualquier ámbito o sector», ha manifestado.

Este premio, asegura ONU Mujeres, está destinado a «aquellos gobiernos o dirigentes que entablan un firme compromiso con la igualdad y la política exterior feminista.

Junto a él han sido premiados otros tres jefes de Estado y de Gobierno como Champions de la igualdad de género como Fumio Kishida, primer ministro de Japón; Michael D. Higgins, presidente de Irlanda, y Félix Tshisekedi, presidente de la República Democrática del Congo.

ONU Mujeres es la agencia de las Naciones Unidas encargada de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Trabaja para garantizar los derechos y la participación plena de las mujeres en todo el mundo y su organización está actualmente en manos de Sima Sami Bahous, de origen jordano. Fue ella quien nombró a Anne Hathaway embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres en 2016, que se ha centrado en promover políticas de licencia parental equitativa y los derechos de las madres trabajadoras.