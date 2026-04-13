Montanejos: el paraíso de aguas termales y aventura en el corazón de Castellón

En el interior de la provincia de Castellón, lejos del bullicio costero, se encuentra Montanejos. Situado en la comarca del Alto Mijares, se ha consolidado como uno de los destinos de turismo rural y activo más potentes de la Comunitat Valenciana. Abrazado por montañas y esculpido por el curso del río Mijares, este municipio ofrece un equilibrio perfecto entre la desconexión absoluta y la adrenalina de los deportes de aventura.

La Fuente de los Baños: un oasis termal único en España

El gran tesoro de Montanejos es, sin duda, la Fuente de los Baños. Este paraje natural parece evocar una estampa tropical en pleno Mediterráneo interior. Se trata de una playa continental de aguas cristalinas que discurren entre paredes de roca caliza de hasta 15 metros de altura.

Pero lo que realmente hace especial a este enclave es su temperatura; el agua se mantiene constante a 25º durante todo el año, lo que permite el baño agradable en estaciones más frescas.

La transparencia hipnótica del agua y su entorno de pinos y chopos convierten el baño en una experiencia sensorial completa. Además de su belleza, estas aguas tienen una historia y leyenda propia, vinculada a las propiedades medicinales y al bienestar que han atraído a viajeros durante siglos.

Turismo activo

Para quienes buscan algo más que relax, Montanejos es un espacio natural que invita al deporte al aire libre. La orografía del río Mijares ha creado un escenario ideal para el turismo activo. Los amantes del senderismo tienen una cita obligatoria con la Ruta de los Estrechos, un recorrido que serpentea entre acantilados y ofrece las mejores vistas panorámicas de la zona.

La oferta de actividades es inmensa y para todos los niveles:

Kayak y actividades acuáticas : aprovechando el cauce del río.

: aprovechando el cauce del río. Escalada: Montanejos es un referente internacional para los escaladores por la calidad de su roca caliza.

Montanejos es un referente internacional para los escaladores por la calidad de su roca caliza. Cueva Negra: una cavidad de enorme interés geológico con una sala de 2.300 metros cuadrados, una de las mayores de la Comunitat Valenciana.

Para aquellos que deseen realizar estas actividades guiadas por monitores expertos, es muy recomendable consultar www.experienciascv.es, donde se agrupan las mejores opciones de ocio activo de la zona.

Un pueblo con historia y encanto mediterráneo

Más allá de su entorno natural, el casco urbano de Montanejos invita a un paseo pausado por sus calles blancas de trazado árabe. Entre sus joyas arquitectónicas destaca la Iglesia de Santiago Apóstol, con su característica cúpula azul, y la Torre Árabe, un Bien de Interés Cultural integrado en la fachada del antiguo palacio de los Condes de Vallterra.

En el barrio de La Alquería, el viajero puede descubrir la ermita de la Virgen de los Desamparados, famosa por la pureza de su color blanco y sus azulejos tradicionales. Este patrimonio histórico es el complemento perfecto para una escapada que termina, inevitablemente, disfrutando de la gastronomía local.

Relax y bienestar

Tras unos días explorando senderos o bañándose en el río, Montanejos ofrece una infraestructura de alojamiento diseñada para el descanso. Los hoteles con spa y balnearios son los herederos de la rica tradición termal del pueblo, permitiendo al visitante cerrar el círculo del bienestar antes de volver a la rutina.

Montanejos es un destino para visitar y sentir el ritmo de la naturaleza mientras se redescubre el valor de lo auténtico.

www.comunitatvalenciana.com