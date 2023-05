Leticia Díaz (Vox): «Revilla ya no puede decir que desconocía la corrupción tras la carta de OKDIARIO»

Leticia Díaz (Asturias, 1969) es la candidata de Vox en Cantabria para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Fue, durante cuatro años, consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno regional del popular Ignacio Diego. Es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo Superior de los Servicios Jurídicos de Cantabria. Fue, durante años de oposición, uno de los azotes de Miguel Ángel Revilla en temas de corrupción. Y ahora aspira a desalojarle como presidente de Cantabria.

PREGUNTA.- Marinaleda, Vitoria… no hay día de campaña sin agresión a Vox.

RESPUESTA.- Sí. En Cantabria la técnica es, por un lado, el silenciamiento, que Vox no tenga voz y, por otro lado, sí es cierto que en los municipios suelen producirse retiradas de los de la cartelería, pero no se llega a la violencia física, que para nosotros es casi algo que es inaudito en los tiempos que corren, pero que se está produciendo.

P.- ¿Está abierto Vox a un Gobierno de coalición?

R.- Nosotros somos el partido más previsible que existe en Cantabria. Todo el que vota a Vox sabe que al día siguiente de las elecciones la única alternativa viable sería, efectivamente, en ningún caso gobernar con quienes han desarrollado unas políticas revistas socialistas asociadas a la corrupción y, por lo tanto, con quien podríamos hablar necesariamente es con el Partido Popular. Otra cosa es que el Partido Popular esté dispuesto a hablar con nosotros o que quiera entenderse.

P.- ¿Descartando el gratis total?

R.- Que queremos es llevar a cabo nuestras políticas, porque ya tenemos un buen ejemplo en Castilla y León y sobre todo, porque sabemos que esas políticas son buenas para la comunidad autónoma y es de lo que se trata. Los datos en Cantabria son dramáticos. Estamos hablando de la segunda comunidad con mayor presión fiscal junto con Baleares. Estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo del 4% y de una deuda desbocada. Así que sí, necesitamos aplicar políticas que cambien esa realidad.

P.- Esta semana desvelábamos en OKDIARIO una carta recibida por Revilla que demuestra que estaba al tanto de la corrupción en la obra pública hace más de una década. Si Revilla sale el 28M, ¿qué puede aparecer bajo las alfombras?

R.-Pues nos vamos a encontrar una trama de corrupción desde hace más de 20 años. Hay una parte que está siendo investigada, otra parte que supuestamente está prescrita. Pero lo grave de la información que hemos conocido a través de OKDIARIO es que efectivamente Revilla ya no puede mirar hacia otro lado. Ni puede decir «yo no tenía conocimiento». Lo primero que dice es que él controla hasta el último céntimo en su ámbito de actividad. Y en segundo lugar, él siempre ha dicho que las personas que están en medio de un entramado de corrupción, como le sucede a él ahora, si no lo sabían, se tienen que ir por incapaces, y si lo sabían, se tienen que ir por corruptos. Que elija el señor Revilla lo que quiere, pero una de las dos, desde luego, tiene que elegirla porque ha quedado puesto de manifiesto que tuvo conocimiento y no hizo nada.

P.- No ha habido reacción de Revilla.

R.- Va a seguir empecinado en negar la evidencia, pero es que Revilla nos tiene acostumbrados a la mentira diaria y es como si los cántabros ya estuviéramos inmunizados contra las mentiras tan reiteradas de Revilla.

P.- Lo niegan, pero una consejera ya pidió perdón.

R.- En la toma de posesión de su nueva consejera, ella dijo «pido perdón por quién robó, por quién consintió y por quien calló». Por lo tanto, es un reconocimiento más que explícito a que hubo miembros del gobierno de Miguel Ángel Revilla, como mínimo, que consintieron y que callaron. Y eso en boca de la propia consejera regionalista. Es muy difícil para Revilla seguir sosteniendo que él no sabía absolutamente nada.

P.- ¿Es un problema endémico?

R.- Un problema tan endémico que sólo la UDEF ha comprobado que se dejaba de robar los únicos cuatro años que los regionalistas no ocuparon la cartera de Obras Públicas. No sé qué más pruebas necesitamos.

P.- Al margen de la corrupción, a los cántabros también les preocupa la inseguridad y la okupación.

R.- Cantabria es una comunidad muy poco acostumbrada a la falta de seguridad. La criminalidad se ha incrementado un 20%. Un 20%. Esta es una tierra donde cuando uno llega le llamaba la atención porque ahora ya están cambiando las costumbres. Pero le llamaba la atención que en los pueblos no se cerrara la puerta, que no hay rejas en las ventanas. Pues esto está cambiando.

P.- ¿Cuál es la receta para mayor seguridad?

R.- Hay que incrementar la presencia policial. Hay que acabar y derogar la normativa que impide un desalojo en 24 horas, que es lo que tiene que producirse. Y desde luego tenemos que estar del lado del orden de la ley y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque es que estamos en el mundo al revés. ¿Cómo es posible que la ley ampare al que ocupa?

P.- Revilla se hizo famoso regalando anchoas, y hoy ya hay anchoas envasadas en Marruecos. ¿Está amenazada la actividad de pescadores y ganaderos en Cantabria?

R.- El sector primario está absolutamente abandonado en Cantabria. Empezamos por el emblema que siempre ha sido en esta tierra la ganadería, que siempre ha sido la producción lechera, y nos encontramos con que existe un 5% de relevo generacional. Este es un dato tan dramático como de aquí a diez años podemos dejar de tener producto local, producto de lo de la ganadería. Los ganaderos están desesperados. Aquí se ha ido tejiendo durante más de 20 años una red clientelar que ahora nosotros vamos destapando y descubriendo a medida que vamos hablando con quienes padecen esa situación. Lo mismo sucede con el sector pesquero. Es que hay que negociar de otra manera. Es que la PAC, por ejemplo, en el ámbito ganadero, introduce unos requerimientos y unas exigencias derivadas de este delirio climático que estamos padeciendo, que son absolutamente nocivas para los ganaderos.

P.- Cantabria pierde población. Los jóvenes se van. ¿Se puede revertir?

R.- Es un drama, efectivamente, que nos afecta a las comunidades como Cantabria, que tenemos la población más envejecida de España. Y claro, esto va directamente relacionado con lo que acabamos de hablar. Si nosotros no podemos fijar la población al territorio porque no tiene ninguna manera de ganarse la vida en el ámbito rural, pues ¿qué posibilidades hay de mantener aquí a los jóvenes? Todo ese talento se va.