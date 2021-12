El ex jefe de Gabinete de Pablo Iglesias, el argentino Pablo Gentili, fue el invitado estrella en la clase que imparte la asesora del ex líder morado Dina Bousselham en la Universidad de Toledo. El gurú del ex secretario general de Podemos dio un mitin político en el seminario de América Latina y, sin estar relacionado con la materia, aseguró que en España los votantes del PP y de Vox son «machistas, racistas, xenófobos, antidemocráticos y patriarcales». Los estudiantes observaban atónitos ante los podemitas que difundían un falso mensaje para adoctrinar a los alumnos en una institución pública.

El gurú de Iglesias manifestó: «Desde el 2000 al 2015 vemos la efervescencia de una serie de movimientos de izquierdas, progresistas y democráticos que salen a la calle. Sin embargo, en los últimos cinco años esto empieza a cambiar en América Latina y la derecha que estaba metida en las instituciones financieras, en los gabinetes de los grandes bufetes de abogados, en los medios de comunicación y en las iglesias sale a la calle y empieza a ganar y a generar movilización popular». Y, pese a que la clase está orientada a la política latinoamericana, añadió: «Esto también es parecido a lo que está ocurriendo en España. Vox no es una fuerza neofascista de derecha tradicional, aunque defiendan –y lo hacen de una manera mucho más profunda– los valores tradicionales de la derecha española –esto es patriarcal, racista, xenófoba y antidemocrática–, lo hace con un discurso mucho más directo apelando al ciudadano común».

El argentino se centró en la política de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. «El poder que tiene Ayuso no es solamente por ser una líder de derechas, sino porque es una líder de derecha que se comunica de forma muy próxima a las masas. ¿A qué masas? A esos sectores de clase media o clases populares muy orgullosas de la ética que se construyó durante la dictadura. La España de los machos, de los toros, de abrazarme a la bandera, del Rey, de los bares, de las cañas, de los apretones y empujones, la España –en el caso de Díaz Ayuso– de los madrileños». En definitiva, «con el Madrid popular, con ese sentimiento que también es muy conservador, machista, racista, xenófobo… que la derecha del PP y de VOX conectan. Lo mismo ocurre en América Latina con Bolsonaro», sentenció.

De esta manera, la ex asesora de Iglesias intenta manipular e influir en la ideología de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, creada en 1985 por el Gobierno autonómico que ahora lidera el socialista Emiliano García-Page. Algunos alumnos, concretamente los que se sentaron al fondo del aula, comenzaron a mostrarse disconformes con las afirmaciones que vertía el invitado de Bousselham.

Finalmente, Gentili añadió una última perla a su discurso. «España estaba mucho peor cuando gobernaba la derecha, ahora España mejora. Vox no dice que va a cambiar lo que está funcionando bien, sino ellos dicen que lo van a hacer mejor», concluyó.

Adoctrinamiento en la universidad pública

OKDIARIO asistió al seminario especializado en América Latina del que es profesora Bousselham. En la clase, Dina Bousselham aseguró que «Podemos no está siendo investigado por financiación ilegal» y su compañero argentino manifestó que «la Monarquía de España es corrupta».

Una redactora de este periódico asistió a la clase de Bousselham. Tras finalizar el mitin político de Gentili, que criticó duramente a la derecha española, la periodista preguntó a ambos sobre las revelaciones del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Hugo Chávez, Hugo El Pollo Carvajal, quien ha revelado que la narcodictadura venezolana financia a los partidos de extrema izquierda de todo el mundo.

La periodista preguntó a Bousselham y al ex jefe de Gabinete de Iglesias sobre este asunto y puntualizó que la Audiencia Nacional investiga a Podemos por financiación ilegal. La ex asesora del fundador de los morados intervino afirmando que «Podemos no está siendo investigado por financiación ilegal porque ya se ha cerrado». Insistió: «Por financiación ilegal, no». La redactora le recordó que el Juzgado Central de Instrucción número 6 acaba de reabrir la causa y le ofreció mostrarle el auto ante la falsa afirmación que la joven marroquí intentaba difundir entre sus alumnos.

Gentili aseguró ante los estudiantes, que observaban con resignación, que «es un verdadero misterio que una sociedad tan evolucionada como la española siga siendo cómplice de una Monarquía corrupta».

Finalmente, Gentili espetó que los estudiantes debían informarse de manera correcta, mientras él y Dina Bousselham injuriaban a la Corona –acusando a la Monarquía de corrupta– y aseguraban que Podemos no está siendo investigado por un delito de financiación ilegal. Algo totalmente falso.