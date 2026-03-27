La Fiscalía Europea cita a Begoña Gómez como testigo en la investigación a su socio Barrabés

La Fiscalía Europea ha citado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, para declarar como testigo en la investigación abierta a su socio, Juan Carlos Barrabés, y a un directivo de Red.es. El organismo europeo los investiga por delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en varios contratos que recibieron la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno.

Antonio Camacho, abogado de Gómez, ha aludido a esta citación en el recurso de reforma presentado contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que propuso que un jurado popular asuma el procedimiento contra la mujer del presidente.

La Fiscalía Europea asumió la investigación de estas denuncias porque afectaban a la adjudicación de diversos contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiadas por el Fondo Social Europeo, dado que esta institución es la encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE.

La investigación de la Fiscalía Europea fue iniciada en mayo de 2024, en ella se han elaborado diferentes pesquisas y en la causa han sido citados como investigados el empresario Juan Carlos Barrabés y un directivo de Red.es.

Barrabés fue director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez y fue beneficiario de varios contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos.