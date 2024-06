El ex de Jorge Javier gana 10.000 € en los tribunales porque un medio le sacó en bañador en Cerdeña

Las vacaciones de Jorge Javier Vázquez en un resort de máximo lujo en la Costa Esmeralda, en la isla italiana de Cerdeña, han acabado en los tribunales de Justicia. Tal como adelanta OKDIARIO, la ex pareja del presentador televisivo se molestó por la publicación en la revista Diez Minutos de un reportaje fotográfico desvelando su asueto de máxima opulencia y demandó. Pedía 50.000 euros, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha fijado que corresponde pagarle 10.000 euros por una intromisión en el derecho a la propia imagen.

A pesar de que Jorge Javier Vázquez se ha caracterizado por comentar y airear aspectos de la vida más privada de cientos de famosos, su entorno más cercano inició una batalla legal para tratar de esconder sus vacaciones y sus fotos en bañador. Así, ahora, la Sección 12º de la Audiencia Provincial de la capital, con un tribunal de tres magistrados, ha confirmado la sentencia inicial, si bien reduce de 20.000 a 10.000 euros la condena a pagar al ex novio del célebre presentador televisivo.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid declaró que el citado medio de comunicación «ha lesionado ilegalmente el derecho a la propia imagen». Además, se ordena «la publicación del encabezamiento y el fallo de la sentencia en la revista, así como en la página web de la revista, y que entregue al juzgado los negativos y/o la tarjeta de memoria (de ser digitales) de las fotografías para su destrucción, así como la retirada del reportaje en la versión web de la revista». La Fiscalía se posicionó del lado de la ex pareja de Jorge Javier Vázquez en todo el procedimiento.

La sentencia recoge que el demandante registró un pleito sobre la tutela del derecho a la intimidad y a la propia imagen. «Consideraba que habían sido infringidos tales derechos fundamentales porque entre el 14 y el 18 de julio de 2019, realizó un viaje privado de carácter vacacional junto con Jorge Javier Vázquez, alojándose en el hotel Pitrizza, ubicado en la isla de Cerdeña, el cual se caracteriza por las garantías de privacidad que ofrece a sus huéspedes. El propio hotel tiene una playa que publicita en su web como privada, motivos por los que eligió ese destino».

El 24 de julio de 2019 la web de la revista publicó «un amplio reportaje de las vacaciones disfrutadas por el actor junto con Jorge Javier Vázquez, ilustrándolas con diversas fotografías de ambos en bañador y en la playa privada del referido hotel». Posteriormente, se publican esas fotos en el número 3.545 de la edición en papel.

La revista ha alegado que el demandante «tiene la condición de personaje público». «Como reconoció al ser interrogado, indica el recurrente, ha sido pareja durante más de 10 años del famoso presentador, habiéndose publicado numerosos reportajes de ambos desde que comenzó su relación sentimental», recoge el fallo judicial. La publicación citaba doctrina jurisprudencial que apoyaba sus tesis: «El reportaje es de interés público». Agregan que «el propio Jorge Javier Vázquez publicó que se iba a Cerdeña de vacaciones con su pareja en su blog bajo el título Me voy de vacaciones con mi ex, nos hemos ido a dar una vuelta por Porto Cervo». «Prueba que el viaje que el actor realizó con Jorge Javier no era algo secreto o reservado», deducen los jueces.

El Hotel Pitrizza, en Cerdeña.

La revista remarcaba que «se trata de un personaje público y las imágenes se tomaron en una playa, rodeados de gente y en un lugar público, como es en la playa del hotel que, como indicó un testigo, es de uso público y a la que se puede acceder desde la costa».

Tras analizar las pruebas documentales, los jueces confirman que «efectivamente se desprende que el demandante era públicamente conocido por ser pareja de Jorge Javier Vázquez». «No obstante, dicha notoriedad es fruto, fundamentalmente, de las declaraciones del presentador en diversas entrevistas, o de su aparición en reportajes en compañía del referido presentador, ni provocados ni consentidos por el demandante», agregan. En todo caso, «el hecho de que su fama no provenga de su propia actividad no impide que sea considerado como personaje público». Igualmente, «la relevancia del reportaje en el ámbito de la prensa del corazón resulta igualmente probada, ya que el viaje incidía en la posible reconciliación, sobre lo que se venía especulando en los medios de comunicación».

La sentencia concluye que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad y sí el derecho a la propia imagen. «Queda probado que el demandante no prestó su consentimiento a la realización del reportaje fotográfico en un lugar no público. Si bien es persona públicamente conocida y no fue fotografiado con vestimenta de calle, sino en bañador, en circunstancias que no se pueden considerar vergonzosas, por el contrario, aparece tomando el sol y disfrutando de la playa en actitud distendida», razonan para justificar la indemnización de 10.000 euros por hacer público un tipo de contenido que Jorge Javier Vázquez, cuando él no es el protagonista, es experto en diseccionar.