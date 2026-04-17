Los disidentes iraníes en Madrid a Israel: «Morirán más que en el Holocausto si no acaban con los ayatolás»

Judíos españoles y disidentes iraníes se han concentrado este viernes frente a la Embajada de Israel en Madrid en un acto con motivo de Yom HaShoah, el Día del Recuerdo del Holocausto, una jornada internacional dedicada a la memoria de los seis millones de judíos asesinados durante el nazismo. Arash Dashti, de Shirokhorshid Spain, Todo por Irán, ha pedido a Israel que termine con la tiranía de los ayatolás: «Morirán más que en el Holocausto si no acaban con los ayatolás».

La convocatoria, celebrada entre los días 13 y 14 de abril según el calendario conmemorativo judío, ha reunido a participantes que han querido expresar su solidaridad con las víctimas del Holocausto y subrayar la importancia de preservar su memoria histórica. Yom HaShoah se conmemora cada año el 27 de Nisán del calendario hebreo, aunque puede desplazarse ligeramente cuando coincide con el Shabat.

Durante el acto, representantes de la disidencia iraní en España han intervenido para mostrar su apoyo al pueblo judío y denunciar la situación política en Irán. Arash Dashti, miembro de la organización Shirokhorshid Spain – Todo por Irán, ha intervenido para expresar su posicionamiento crítico con el régimen iraní y ha pedido una mayor implicación internacional contra las autoridades de Teherán.

En su intervención, Dashti ha afirmado que el régimen iraní niega el Holocausto y ha hecho referencia a lo que ha descrito como episodios de violencia en su país de origen, asegurando que «esto también nosotros lo hemos sentido y lo hemos vivido en Irán en el día 8 y 9 de enero, que mataron a más de 50.000 personas».

Arash Dashti ha destacado que la disidencia iraní ha ido a la Embajada de Israel en Madrid para darle sus condolencias por el Holocausto en el que «murieron asesinadas seis millones de personas», que se tuvieron que morir asesinadas «por ser judíos».

«Esto también nosotros lo hemos sentido y lo hemos vivido en Irán en el día 8 y 9 de enero, que mataron a más de 50.000 personas. Estos salafistas, estos musulmanes radicales, estos chiítas terroristas han matado y asesinado a más de 50.000 personas, 50.000 vidas. Están todavía. Esto era un genocidio que pasó en Irán», ha destacado el disidente iraní que vive en España.

Arash Dashti ha pedido a Estados Unidos e Israel que no dejen de hacer la guerra a la dictadura de los ayatolás de Irán: «Si dejan de hacer la guerra y luchar contra este régimen, tal como sabemos, ellos son muy crueles, van a asesinar y a matar a miles de iraníes. Si este al mando del poder, nos van a matar. Hasta nosotros que estamos aquí no vamos a tener seguridad. Los iraníes ya no vamos a tener seguridad en ninguna parte del mundo si el régimen queda al mando del poder. Por favor, os rogamos, no queremos la guerra, pero desgraciadamente ésta es la guerra que queremos».

Durante la manifestación, el disidente iraní ha recordado la crueldad de los ayatolás de Irán: «Si dejan de hacer la guerra y lucha contra este régimen, tal como sabemos, ellos son muy crueles, van a asesinar y a matar a miles y miles y miles de iraníes». Arash Dashti ha destacado que el pueblo iraní no sabe lo que es vivir en libertad: «Que venga Estados Unidos, cualquier país del mundo que se lleve el petróleo y deje al pueblo iraní tranquilo. De verdad que no sabemos cómo es la libertad en Irán. ¿Quién ha visto y ha sentido la libertad en Irán? Ninguno de nosotros. Por favor, ellos son muy tramposos».