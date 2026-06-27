Detenida una pareja de hecho ficticia por tratar de burlar la ley para conseguir la residencia en España

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en el marco de una investigación sobre una presunta pareja de hecho ficticia que, supuestamente, tenía como objetivo obtener una autorización de residencia legal en España de forma fraudulenta.

La actuación ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla. Los detenidos son una ciudadana española residente en Melilla y un ciudadano marroquí. Tras formalizar la pareja de hecho, el hombre solicitó ante la Oficina de Extranjeros de Melilla una autorización de residencia como pareja de una ciudadana española, permiso que finalmente le fue concedido.

Durante la investigación, los agentes especializados en este tipo de fraude analizaron la documentación aportada y detectaron varios indicios que apuntaban a una posible falsedad en los documentos notariales que acreditaban su supuesta relación. Además, las diligencias practicadas permitieron incorporar nuevos elementos incriminatorios.

Como consecuencia de la investigación llevada a cabo por la Policía, se procedió a la detención de los dos implicados. Los arrestados están siendo investigados como presuntos responsables de un delito de falsedad documental y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El atestado policial ha sido remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla Plaza número 1, donde se ha incoado el correspondiente procedimiento judicial para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de posibles responsabilidades penales.