Bots independentistas difunden historias sobre abuelos enfermos preocupados por Puigdemont

El independentismo catalán continúa con el uso del sentimiento y la victimización como arma para conseguir su objetivo secesionista. Así lo han demostrado esta ocasión publicando de manera repetitiva el mismo mensaje:

“Mi abuelo, está enfermo, en cuidados paliativos 2 semanas. Está consciente unos minutos al día. No hay vez que me vea y no me pregunte por Puigdemont. Le estoy engañando y me siento mal. Le digo que han retirado los cargos y volvió. Mucha rabia. Mucha impotencia. Lo siento abuelo”, reza el reiterado tuit.

La red social Twitter se ha convertido en un medio de difusión de mensajes de este tipo. La ejecución es a través de bots, programas informáticos que repiten el mismo mensaje una y otra vez desde diferentes cuentas para llegar a un mayor público y aumentar el calado entre la población.

Hace falta una simple búsqueda en la red social para darse cuenta de que cientos de usuarios han usado exactamente el mismo mensaje en sus cuentas.

Los tuiteros se ríen de lo ocurrido

Muchos usuarios han preferido tomar el asunto con humor, por ello han publicado distintos mensajes en los que repiten el mismo mensaje que el bot independentista pero con alguna diferencia.

Mi abuelo, está enfermo, en cuidados paliativos 2 semanas. Está consciente unos minutos al día. No hay vez que me vea y no me pregunte por Puigdemont. Le estoy poniendo al día y me siento bien. Le digo que por fin le han trincado y volvió.

Alegría.

Alborozo.

Me alegro abuelo. — Mr. Gluttony (@Mr_Gluttony) 28 de marzo de 2018

“Le digo que por fin le han trincado y volvió”, añade este usuario.

Mi abuelo,está enfermo,en cuidados paliativos 2 semanas.Está consciente unos minutos al https://t.co/rtsF0rOVVk hay vez kme vea y no me pregunte por Jon nieve,Le estoy engañando y me siento mal.Le digo k el invierno is coming,y me dice k pague el HBO

Mucha rabia.

Mucha impotencia — Bárbara (@barbidevil) 28 de marzo de 2018

En este otro caso, han cambiado la historia por otra similar pero haciendo mención a la famosa serie de ‘Juego de Tronos’.

Twitter se ha llenado de este tipo de mensajes especialmente durante los dos últimos días para dar un toque humorístico al uso de este tipo de técnicas.