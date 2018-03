Torrent aplaza el pleno de investidura del golpista Jordi Sànchez

El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado a través de las redes sociales que aplaza el pleno de investidura, previsto para el próximo lunes, ante la imposibilidad de que Jordi Sànchez pueda estar presente, y a la espera de que su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se resuelva.

Com vaig informar, esgotades les instàncies estatals, cal recórrer a tribunals internacionals, i per això la defensa del diputat Jordi Sànchez presentarà dilluns una demanda de mesures cautelars al Tribunal Europeu dels Drets Humans per preservar els seus drets.

— Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) March 9, 2018