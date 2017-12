Miquel Iceta, candidato socialista en las elecciones del 21D, ha defendido este lunes que la Generalitat debe tener acción exterior, aunque habrá que “revisar” la que llevaba a cabo el Govern, y se ha mostrado partidario de colaborar con el Estado en este ámbito.

“Hay que revisar toda la comilona que se han montado [los independentistas], porque no todas las presencias [las llamadas ’embajadas’] que se han decidido tienen sentido“, ha dicho en un acto sobre políticas europeas en la sede del PSC de Barcelona, en el que también ha participado el ex ministro socialista Josep Borrell, el eurodiputado socialista Javi López y el candidato por Barcelona Ferran Pedret.

“Que el Estado, con una presencia exterior potente, trabaje también para los intereses de Cataluña. Queremos cooperar con España porque no entendemos la presencia en el exterior como un terreno de competencia”, ha dicho.

Así, no tendrá “ningún problema en ir al Gobierno y pedirle ayuda” en materia de acción exterior, y también desplegará la ley catalana de acción exterior y relaciones con la UE, actualmente afectada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el que se han cerrado las delegaciones del Govern.

“Quiero proyectar la acción exterior y europea de Cataluña, reivindicar lo que somos capaces de aportar”, y es partidario de que haya una presencia en el exterior para lograr retorno económico y promover la presencia política en el extranjero.

Jean-Claude Juncker

Una de las primeras cosas que hará si es presidente será llamar al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para decirle: “No sufras, no te pensamos llevar ‘manis’, pero sí queremos empezar a decirte cómo van las cosas y ver posibilidades concretas de colaboración”.

Además, si llega a la Presidencia, contará en su equipo “con lo mejor de la experiencia europea internacional, con independencia de los colores políticos”: entre otros, ha citado a los ex eurodiputados Ignasi Guardans y Carles Gasòliba; el antiguo líder de la extinta Unió y ex presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida; el ex ministro Javier Solana, y la que fue portavoz en la ONU Cristina Gallach.

Ha aprovechado el acto europeísta para reivindicar que “Europa debe decir ‘no’, ‘no’ y ‘no” al reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel que han hecho los Estados Unidos.

Recuperar el prestigio internacional

El eurodiputado Javi López ha explicado que el Govern cesado no ha tenido ningún tipo de influencia en Europa y que eso ha derivado en un desprestigio internacional patente que debe revertirse de la mano de Miquel Iceta.

“Queremos pasar de ser un problema para Europa a aportar soluciones”, ha señalado, y ha destacado que es momento de pasar cuentas en las urnas y mandar a los independentistas a la oposición.

De los independentistas ha lamentado que hayan frivolizado tanto con Europa: “Decían que esto iba a ser ‘low cost’, que nos iba a reconocer todo el mundo. Cuánto desconocimiento y falta de respeto por la profunda vocación europeísta que siempre ha tenido Cataluña“.

Apuesta por el modelo federal

Ferran Pedret ha destacado que se necesitan respuestas coordinadas para “no perpetuar la existencia de Estados-nación ni formar otro nuevo” en Europa, y ha apostado por fortalecer los actuales Estados a través de modelos plurinacionales y federales.

Y ha llamado a hacer presidente a Miquel Iceta porque solo él puede “sacar a Cataluña del lío en el que está y superar la confrontación de identidades”.